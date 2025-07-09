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Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı.

Haber Merkezi
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Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı artırıldı
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Mevduat ve yatırım fonlarıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Cumhurbaşkanı kararıyla, kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e çıkarıldı.

Son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranı son olarak 1 Şubat'ta artırılmıştı. Buna göre mevduatlarda 6 aya kadar olan vadelerde stopaj yüzde 15, 1 yıla kadar olan vadelerde yüzde 12'ye, 1 yıldan uzun vadelerde ise stopaj yüzde 10'a çıkarılmıştı.

1 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete'de ise stopaj oranları değiştirilmemiş ve süresi 31.07.2025'e kadar uzatılmıştı. 

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