Mevduat ve tüketici kredisi faizlerinde makas açılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Aralık 2024 Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkan 250 baz puanlık faiz indirimi mevduat faizlerini geriletti.

Merkez Bankası verilerine göre, 3 Ocak haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat hesaplarında ortalama faiz oranı yüzde 56,87'ye geriledi. Mevduat faizi 20 Aralık haftasında yüzde 59,44 olurken, 27 Aralık haftasında yüzde 59,14 düzeyindeydi.

Mevduat faizi 13 Eylül haftasında yüzde 60,16 iken bu seviyeden kademeli olarak geriledi.

Tüketici kredisi faizi 4 ayın zirvesine çıktı

CNBC-e’nin aktardığına göre, mevduat faizlerindeki düşüş trendine rağmen tüketici kredileri aksi yönde hareket ediyor.

KMH dahil, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerini kapsayan tüketici kredilerinde ortalama faiz oranı 3 Ocak itibarıyla yüzde 73,62'ye yükseldi. Bu oran 13 Eylül'den bu yana en yüksek faiz oranına işaret ediyor.

13 Aralık haftasında yüzde 71,79 düzeyinde olan tüketici kredisi faizleri 27 Aralık'ta yüzde 71,69'a gerilemişti.

Faiz makası açıldı

Tüketici kredileri ile mevduat faizi arasındaki makas 16,75 puanla 5 ayın zirvesine yükseldi. 20 Aralık haftasında 11,84'e gerileyen faiz makası 27 Aralık haftasında 12,55'e yükselmişti.

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 47,5'e çekmesi bankaların mevduat faiz oranlarında aşağı yönlü hareketi tetikliyor. Merkez Bankası faizde indirim yönünde adım atsa da parasal sıkılaştırma devam ediyor. TCMB, politika faiz indirimine karşın ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini repo faizinin üstünde tutuyor.