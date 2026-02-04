Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, ocak ayında mevsim etkisinden arındırılmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda artışını sürdürerek önceki döneme göre hızlandı. Özellikle genel TÜFE'de belirgin bir yükseliş gözlemlendi.

TÜİK'in açıkladığı detaylara göre, mevsim etkisinden arındırılmış genel TÜFE ocak ayında yüzde 2,88 oranında artış kaydederken, bir önceki ayda bu oran yüzde 1,65 olarak gerçekleşmişti.

Çekirdek enflasyon göstergelerinden bir diğeri olan ve işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ile altın hariç tutulan TÜFE (B endeksi) de ocakta aylık yüzde 2,50 yükseldi; bu da önceki yüzde 1,94'lük artışın üzerinde bir değer oldu.

Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE (C endeksi) ise ocak ayında aylık yüzde 2,45 artış göstererek, önceki ayki yüzde 2,05'lik yükselişi aştı.