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Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,65 artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı. Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık yüzde 2,65 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,27, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,29 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 7,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,09, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,68 ve hizmette yüzde 3,26 yükseldi.

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