  3. Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,81 artış gösterdi.

Mevsimsellikten arındırılmış enflasyon belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) göstergelerini açıkladı. Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, ekimde aylık yüzde 1,81 arttı.

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,43, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,41 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,28, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,41, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 3,15, hizmette yüzde 1,79 yükseldi.

