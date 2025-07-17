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Meyve fiyatları cep yakıyor: Enflasyon yıllık yüzde 202'ye ulaştı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 50,31 arttı, aylık yüzde 18,82 arttı. Yumuşak ve sert çekirdekli meyvelerde ise yıllık yüzde 202 artış görüldü.

Haber Merkezi
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Meyve fiyatları cep yakıyor: Enflasyon yıllık yüzde 202'ye ulaştı
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Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %18,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %33,74 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,31 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %35,46 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %19,98 artış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,50 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %5,25 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,22 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %51,08 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %0,19 azalış gerçekleşti.

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