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Meyve sebze fiyatları zirve yaptı! Brokolinin fiyatı yüzde 260 yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü'nün verilerine göre, geçen yıla kıyasla sebze ve meyve fiyatlarındaki artış dikkat çekti. Fiyatı en çok artış gösteren ürün, yüzde 260’lık yükselişle brokoli oldu. Geçen yıl kasım ayında 25 TL’den satılan brokolinin kilosu, bu yıl kasım ayında yüzde 260’lık artışla 90 TL oldu.

Haber Merkezi
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Meyve sebze fiyatları zirve yaptı! Brokolinin fiyatı yüzde 260 yükseldi
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Geçen yıl kasım ayında 25 TL’den satılan brokolinin kilosu, bu yıl kasım ayında yüzde 260’lık artışla 90 TL'den satışa sunuluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü'nün verilerine göre, zam şampiyonu brokoliyi çarliston biber ve domates izledi. Çarliston biber ve domates fiyatları 20 TL’den 70 TL’ye çıkarak yüzde 250 oranında arttı. Karnabahar ise yüzde 233’lük artışla 15 TL’den 50 TL’ye çıktı. Sofraların temel gıdalarından olan semizotu, patlıcan, kabak, göbek, kıvırcık, salatalık ve biberlik dolma da yüzde 100’ün üzerindeki artışlarıyla dikkat çekti.

Meyvelerin zam şampiyonu mandalina oldu

Yıl içerisinde en çok zamlanan meyve ise mandalina oldu. Geçen kasım ayında kilosu 15 TL’den satılan mandalina yüzde 233’lük artışla 50 TL’den satıldı. Benzer şekilde üzüm, yüzde 150’lik artışla 28 TL’den 70 TL’ye; çilek, yüzde 100’lük artışla 150 TL’den 300 TL’ye çıktı. Limon, nar, portakal, muz ve Trabzon hurması da fiyat artışından etkilendi.

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