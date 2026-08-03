MG International, İSO 500'de 126 basamak birden yükseldi

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Kocaeli Gebze’de faaliyet gösteren uluslararası esans üreticisi MG International Fragrance Company, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması-2025” sonuçlarında dikkat çekici bir başarıya imza attı. Geçen yıl İSO 500 listesine ilk kez 429. sıradan giren şirket, bu yıl 126 basamak yükselerek 303. sıraya yerleşti. 1961 yılında Mişel Gülçiçek tarafından kurulan ve bugün Türkiye’nin ilk ve en büyük esans üreticileri arasında yer alan MG International, 400’ün üzerinde çalışanı, 110 bini aşkın esans formülü ve yılda 2 binden fazla üreticiye sunduğu çözümlerle sektörün önde gelen oyuncuları arasında bulunuyor. Sektörünün ilk AR-GE laboratuvarını hayata geçiren şirket, 2017 yılında kazandığı AR-GE Merkezi statüsüyle esans teknolojileri alanındaki yenilikçi çalışmalarını sürdürürken, teknolojik altyapısı, güçlü inovasyon kabiliyeti ve kalite odaklı üretim anlayışıyla büyümesini istikrarlı şekilde devam ettiriyor.

“Ar-Ge, yaratıcı parfümörlük ve ileri teknolojiyi aynı potada buluşturuyoruz”

MG International Fragrance Company CFO’su Enver Kurt, “Geçtiğimiz yıl ilk kez yer aldığımız İSO 500 listesinde bu yıl 126 basamak yükselerek 303. sıraya ulaşmak bizim için büyük bir gurur. Bu başarı; çalışanlarımızın özverisi, iş ortaklarımızın güveni, ihracat odaklı büyüme stratejimiz ve yüksek katma değerli üretim anlayışımızın önemli bir sonucudur. İSO 500’deki yükselişimizi yalnızca bir sıralama başarısı olarak değil; inovasyon odaklı büyüme stratejimizin, kurumsal dayanıklılığımızın ve tüm paydaşlarımız için yarattığımız uzun vadeli değerin somut bir göstergesi olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

Esans sektörünün bilgi birikimi, yaratıcılık ve teknolojinin kesişiminde yer alan yüksek uzmanlık gerektiren niş bir alan olduğunu belirten Kurt, “MG International olarak müşterilerimize yalnızca esans üretmiyor, markaların kimliğine değer katan özgün koku çözümleri geliştiriyoruz. Ar-Ge, yaratıcı parfümörlük ve ileri teknolojiyi aynı potada buluşturan yaklaşımımız sayesinde değişen tüketici beklentilerine hızla yanıt verebiliyor, müşterilerimiz için uzun vadeli değer yaratıyoruz. Bugün bizi küresel pazarlarda farklılaştıran en önemli unsur da inovasyonu iş yapış biçimimizin merkezine yerleştirmemizdir” ifadelerini kullandı.

"55'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz"

Enver Kurt, "Kozmetik, kişisel bakım, hijyen, ev bakım ve temizlik ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası markalara esans çözümleri sunuyoruz. Bugün Amerika, Orta ve Doğu Avrupa, Avustralya, Kuzey Afrika ve Orta Doğu başta olmak üzere 55'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde verimli büyüme anlayışımız doğrultusunda Ar-Ge, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Üretim kapasitemizi, küresel rekabet gücümüzü ve pazar payımızı artırırken ihracat ağımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Mevcut iş ortaklarımızla uzun vadeli değer yaratan ilişkilerimizi güçlendirerek, dünya genelinde tercih edilen bir esans şirketi olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Çevresel etkileri azaltmaya yönelik uygulamaları üretimimizin parçası haline getirdik"

Sanayideki güçlü büyümesini sürdürülebilirlik vizyonuyla desteklemeye devam ettiklerini ifade eden Kurt, "Çevresel etkileri azaltmaya yönelik uygulamaları üretim süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirdik. Enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı ve atık yönetimi alanlarında hayata geçirdiğimiz projelerle sorumlu üretim anlayışımızı güçlendiriyoruz. Tükettiğimiz elektriğin yüzde l'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor; yağmur suyu hasadı, gri su geri kazanımı ve atık azaltımı gibi uygulamalarla çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sunuyoruz. Doğal kaynakların korunmasına yönelik uygulamalarımızla çevresel performansımızı sürekli geliştiriyor. sürdürülebilir bir gelecek için değer üretmeye devam ediyoruz" dedi.