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MHP'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret çalışan açısından ucuz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, asgari ücreti değerlendiren bir açıklama yaptı. Karakaya, "Asgari ücreti belirlerken bazı ekonomik dengeleri göz önünde bulundurmak gerekir. Çalışan açısından asgari ücret düşük, işveren açısından ise yüksek bir maliyet oluşturuyor" dedi.

Haber Merkezi
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MHP'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret çalışan açısından ucuz
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya özel bir televizyon kanalında asgari ücret ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret çalışan açısından ucuz, çalıştıran açısından pahalı"

Karakaya, ekonomik istikrarın yalnızca iç dinamiklerden değil, küresel ekonomiden de etkilendiğini belirtti. Pandemi sırasında bazı ekonomik dengelerin bozulduğuna dikkat çeken Karakaya, Türkiye'nin hala büyümesini sürdüren bir ekonomi olduğunu vurguladı. Gelir dağılımındaki sıkıntılara da değinen Karakaya, "Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları başarıyı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Asgari ücretin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, "Asgari ücret çalışan açısından ucuz, işveren açısından ise pahalı bir durum oluşturuyor. Enflasyon, dar gelirli vatandaşları en fazla zorlayan faktör. Türkiye, fahiş fiyatların farkında ve bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.

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