MHP'den asgari ücret açıklaması: Asgari ücret çalışan açısından ucuz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya özel bir televizyon kanalında asgari ücret ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Asgari ücret çalışan açısından ucuz, çalıştıran açısından pahalı"

Karakaya, ekonomik istikrarın yalnızca iç dinamiklerden değil, küresel ekonomiden de etkilendiğini belirtti. Pandemi sırasında bazı ekonomik dengelerin bozulduğuna dikkat çeken Karakaya, Türkiye'nin hala büyümesini sürdüren bir ekonomi olduğunu vurguladı. Gelir dağılımındaki sıkıntılara da değinen Karakaya, "Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları başarıyı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Asgari ücretin değerlendirilmesi gerektiğini belirten Karakaya, "Asgari ücret çalışan açısından ucuz, işveren açısından ise pahalı bir durum oluşturuyor. Enflasyon, dar gelirli vatandaşları en fazla zorlayan faktör. Türkiye, fahiş fiyatların farkında ve bu sorunu çözmek için çalışıyoruz" dedi.