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MHP'den 'asgari ücret' önerisi: Açlık sınırının üzerine çıkarılmalı

MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi
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MHP'den 'asgari ücret' önerisi: Açlık sınırının üzerine çıkarılmalı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulu'nda görüşülürken MHP milletvekilleri söz aldı. Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, asgari ücret ve emekli aylığı zamlarına ilişkin konuştu.

Zırhlıoğlu, tüm emeklilerin maaş artışlarının aynı esaslara göre belirlenmesi, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranları gözden geçirilerek emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklerin giderilmesi gerektiğini söyledi.

'Asgari ücret açlık sınırının üstüne çıkmalı'

Asgari ücretin net olarak açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini ifade eden Zırhlıoğlu; asgari ücret konusunda, işçinin, memurun, emeklinin mağdur olmaması için ortak bir noktada buluşulması gerektiğini belirtti.

Asgari refah seviyesi

Zırhlıoğlu, "MHP olarak asgari refah seviyesinin bir endeks üzerinden hesaplanmasını ve bunun altında gelir elde eden her aileye asgari gelir desteği verilmesini öneriyoruz." dedi.

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