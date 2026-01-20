MHP’den hayat standardı endeksi önerisi

CANAN SAKARYA/ANKARA

MHP, emekli aylıklarında enflasyon yerine emeklilerin tüketim alışkanlıkları ve hayat standartlarını dikkate alan özel bir endekse göre artış yapılmasını önerdi. MHP Konya Milletvekili Meclis Plan Bütçe Komisyonu üyesi Mustafa Kalaycı, emeklilik sisteminde köklü düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Kalaycı, önerilerini üç başlıkta topladı.

Her maaş artışı döneminde memur emekli aylıklarıyla SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları arasında fark ortaya çıktığına dikkat çeken Kalaycı, öncelikle bu farkı giderecek bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Kalaycı, MHP olarak emekli aylıklarındaki artışların genel enflasyon endeksi yerine emeklilerin tüketim kalıplarını ve hayat standardını dikkate alan özel bir endekse göre yapılması gerektiğini belirtti. Kalaycı, “Değişik tarihlerde emekli olan emeklilerimizin gelir ve aylıklarındaki farklılıklar süratle iyileştirilmeli” dedi.