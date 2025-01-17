MHP'li vekil: Az prim ödeyenle çok ödeyen aynı maaşı alıyor, emeklilik sistemi düzeltilmeli

TBMM Genel Kurulu, bütün partilerin ortak kararı ile 28 Ocak’a kadar tatile girdi. En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri de şubat ayı başına kaldı.

Meclis Genel Kurulu, dün sabaha kadar çalışarak Adalet Akademisi kurulmasıyla ilgili kanun teklifinin ilk 10 maddesini kabul etti. Daha sonra bütün partilerin imzasıyla hazırlanan Danışma Kurulu önerisi oylandı ve kabul edildi. Buna göre, TBMM Genel Kurulu 28 Ocak gününe kadar çalışmalarına ara verdi. Plan ve Bütçe Komisyonunda önceki gün kabul edilen en düşük emekli aylığı düzenlemesinin yasalaştırılması da en erken şubat ayı başında gerçekleşmiş olacak.

Teklife göre en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek ve işverene verilen asgari ücret desteği 700 liradan bin liraya çıkarılacak. Kanun çıkmadığı için 3,9 milyon emekli ocak ayında yine 12 bin 500 lira maaş alacak. Teklif kanunlaştıktan sonra emeklilere fark ödemesi yapılacak.

Emekliler seyyanen zam bekliyor

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kâzım Ergün, teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında emeklilik sistemi ile ilgili eleştirilerini anlattı. Ergün, “Emeklilik sistemi değiştiği için şu anda toplumun büyük bir bölümü asgari ücretle çalışıyor. Bundan dolayı da eskiden 25 yıl çalışmış bir insan yüzde 75’le emekli olurken şimdi yüzde 30-35’lere düşmüş olacak ve ‘kök maaş’ denilen bir şey ortaya çıkıyor. Bir de inandırıcılığını yitirmiş, Türkiye İstatistik Kurumu devam ettiği müddetçe emekliler, işçiler, memurlar, her kesim sıkıntı yaşar. 2024 yılındaki o zamları şimdi arıyoruz. Mutlak surette emekliler seyyanen bir zam beklemekte” dedi.

MHP'li vekil: Az prim ödeyenle çok ödeyen aynı maaşı alıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da “Sigorta sisteminin ana ruhu nedir? Ne kadar prim o kadar maaş. Ama şu anda maalesef çok düşük prim ödeyen, sigortalılık süresi az olup emekli olan ile sigortalılık süresi çok olan ve çok prim ödeyen aynı maaşı alır hâle geldi, bunun düzelmesi lazım” diye konuştu.