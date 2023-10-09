MHR Gayrimenkul Yatırım talep toplama tarihleri ne zaman? Hisse fiyatı ve kodu nedir?
MHR Gayrimenkul Yatırım, MHRGY BIST kodu ile halka arz ediliyor. MHR Gayrimenkul Yatırım ne zaman talep toplayacak? Yatırımcılar şirketin halka arzını araştırıyor. MHR Gayrimenkul halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir? MHR Gayrimenkul katılım endeksine uygun mu? Halka arzın detayları...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 5 Ekim'de MHR Gayrimenkul Yatırım'ın halka arzına onay verdi. Borsaya gelecek şirketlerden biri de MHR Gayrimenkul Yatırım.
Halka arz, sermaye artırımı ve eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.
MHR Gayrimenkul Yatırım halka arzı ne zaman yapılacak?
MHR GY talep toplama tarihleri, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Halka arz MHRGY bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek.
MHR Gayrimenkul'un 620 milyon TL olan sermayesinin 827 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 207 milyon TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.
MHR Gayrimenkul kaç lot verir?
1 TL nominal değerli hisse senedi 4,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.