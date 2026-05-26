Micron 1 trilyon dolar sınırını test etti

Küresel teknoloji borsalarında yapay zeka rallisi, grafik işlemcilerden (GPU) sonra veri merkezlerinin can damarı olan "saf bellek" segmentine sıçradı.

Seans içinde yüzde 19,3’e kadar yükselen Micron hisseleri, şirket tarihinin en büyük dönüm noktasına ulaşarak piyasa değerinde kısa süreliğine de olsa 1 trilyon dolar kulübüne adım attı. Hisse senetleri günü yüzde 17,4 artışla 881,6 dolardan kapattı.

Micron’un bu tarihi sıçramasının arkasındaki ana katalizör, küresel yatırım bankası UBS’in yayımladığı ezber bozan rapor oldu. Eski hedefi 535 dolar olan UBS'in yeni hedefi 1.625 dolar olarak açıklandı.

Bu rakam, Micron’u takip eden 46 aracı kurum arasındaki en yüksek fiyat hedefi olarak kayıtlara geçti.

Bu gelişme, yapay zeka ekosisteminde yatırımcı algısının nasıl değiştiğini açıkça ortaya koyuyor. Rallinin ilk safhalarında sadece grafik işlemci üreticilerine (Nvidia vb.) odaklanan büyük fonlar, artık teknoloji devlerinin veri merkezi harcamalarından doğrudan faydalanacak yan sektörleri arıyor.

B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan, "Saf bellek ihtiyacı çok kısa sürelerde inanılmaz bir hızla arttı ve Micron bu trendin tam merkezinde oturuyor. Bugün 1 trilyon dolar sınırının aşılması, bu yapay zeka devriminde veri merkezlerini çalıştırmak için gereken devasa talebin üzerine konulmuş bir ünlem işaretidir" değerlendirmelerini yaptı.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olan Güney Koreli Samsung Electronics daha önce 1 trilyon dolar barajını aşmıştı; bir diğer Güney Koreli dev SK Hynix de bu sınıra hızla yaklaşıyor. Ancak Asya cephesindeki tedarik zinciri riskleri, Micron’un elini daha da güçlendiriyor:

Samsung hisseleri geçtiğimiz hafta sendikayla varılan son dakika anlaşmasıyla rahatlamıştı. Ancak tüketici elektroniği çalışanlarını temsil eden bir sendika, Salı günü Güney Kore mahkemesine başvurarak bu anlaşmanın oylanmasının engellenmesini talep etti.

Dünyanın en büyük üreticisindeki olası bir operasyonel aksama veya grev dalgası, yapay zeka kaynaklı kıtlığın yaşandığı bu dönemde bellek fiyatlarında yeni zam fırtınalarını tetikleyebilir.