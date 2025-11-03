  1. Ekonomim
Microsoft ve yapay zeka bulut hizmeti sağlayan IREN'in, Nvidia çiplerine erişimi de içeren 9,7 milyar dolarlık anlaşma yaptığı açıklandı.

Microsoft ve IREN 9,7 milyar dolarlık anlaşma imzaladı
IREN tarafından yapılan açıklamada, şirketin Microsoft ile 5 yıllık bulut hizmetleri sözleşmesi imzaladığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında IREN'in Microsoft'a Nvidia çiplerine erişim sağlayacağı ve toplam sözleşme değerinin yaklaşık 9,7 milyar dolar olacağı ifade edildi.

IREN'in çipler ve yardımcı ekipmanları yaklaşık 5,8 milyar dolara almak için Dell Technologies ile de anlaşma yaptığı belirtilerek, bunların IREN'in Teksas'taki tesisinde 2026 yılı boyunca kademeli olarak devreye alınmasının beklendiği kaydedildi.

