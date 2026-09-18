Midas’tan fon tasfiyesi açıklaması: Etkilenen emirler inceleniyor

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Midas, son günlerde yaşanan gelişmeler ve fon tasfiye süreçlerine ilişkin açıklama yaptı. Şirket, süreçlerin yatırımcılar açısından belirsizlik ve kaygı yaratabileceğinin farkında olduğunu belirterek, ilgili fonların tasfiye işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli ve 57/1708 sayılı kararıyla belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi.

Midas açıklamasında, süreç boyunca işlemlerin yakından takip edileceğini, ihtiyaç duyulan operasyonel desteğin sağlanacağını ve gelişmeler netleştikçe yatırımcıların bilgilendirileceğini belirtti.

Midas’tan TEFAS açıklaması

Açıklamada özellikle tasfiye süreçlerinden etkilenen emirlere ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Buna göre TEFAS işlemleri, “Uygulama Esasları” çerçevesinde yürütülüyor. Midas, bu esaslar kapsamında belirli koşullarda aracı kurumların kontrolü bulunmaksızın emirlerin reddedilebildiğini belirterek, bu kapsamdaki emir retlerinin Midas’a özgü olmadığını ifade etti.

Şirket, bu kapsamda reddedilen emirleri ve ortaya çıkabilecek diğer durumları yakından takip edeceğini açıkladı.

Midas ayrıca kendi tarafında her bir emrin ayrı ayrı incelendiğini belirtti. Şirket, fonların tasfiye süreçlerine ilişkin detaylar netleştikçe yatırımcıları bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

Açıklamada, yatırımcılara doğru ve net bilgi sunabilmek amacıyla ilgili değerlendirmelerin yakından takip edildiği ve şirket bünyesindeki tüm kontrollerin sürdürüldüğü ifade edildi.