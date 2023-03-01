Migros 2,57 milyar TL kâr açıkladı

Migros, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Buna göre şirket, 2022 yılında 2,57 milyar TL net kâr etti. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde 358,9 milyon TL kâr sağlamıştı. Migros, böylece kârını geçtiğimiz yıla göre yüzde 616 oranında yükseltmiş oldu.

Şirket, 2022 yılında 74,50 milyar TL gelir elde ederken, önceki yıl bu veri 36,27 milyar TL olarak gerçekleşmişti.