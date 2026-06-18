Mikro ihracatın yıldızı Romanya oldu satışlar ikiye, paket sayısı üçe katlandı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı’nın “Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi Kapsamında İhracat Rotaları 2025” raporuna göre Türkiye'nin mikro ihracat hacmi, son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyürken, Romanya, son dönemde Türk e-ihracatçılar için en hızlı büyüyen pazarlardan biri haline geldi. Avrupa Birliği üyesi olması, Türkiye’ye coğrafi yakınlığı, hızla büyüyen tüketici pazarı ve gelişen e-ticaret altyapısı sayesinde Romanya, Türk firmalarının sınır ötesi satışlarında öne çıkan ülkelerden biri oldu. Rapora göre Romanya’ya yönelik mikro ihracat hacmi 2024 yılında 108 milyon dolar seviyesindeyken 2025 yılında 234 milyon dolara ulaştı. Böylece yalnızca bir yıl içinde ihracat hacmi yüzde 117 büyüdü.

Paket sayısında patlama var!

Büyümenin asıl dikkat çekici tarafı gönderi sayılarında görüldü. 2024 yılında Romanya’ya yaklaşık 5,1 milyon taşıma senedi kapsamında ürün gönderilirken, bu sayı 2025 yılında 14,8 milyona yükseldi. Başka bir ifadeyle Romanya’ya gönderilen mikro ihracat paketlerinin sayısı yaklaşık üç kat arttı. Bu veri, Türk firmalarının Romanya’da yalnızca daha fazla satış yapmadığını, aynı zamanda çok daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmaya başladığını gösteriyor. Özellikle sınır ötesi pazaryerlerinin yaygınlaşması, teslimat sürelerinin kısalması ve Türk markalarının Avrupa’da görünürlüğünün artması bu büyümeyi destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Ürün başına gelir azaldı

Ancak rapor, büyümenin önemli bir maliyetini de ortaya koyuyor. Paket sayısı ihracat değerinden daha hızlı arttığı için ürün başına elde edilen gelirde düşüş yaşandı. 2024 yılında taşıma senedi başına ortalama ihracat değeri yaklaşık 21 dolar seviyesindeyken, 2025 yılında bu rakam 15,8 dolara geriledi. Böylece birim gelir yaklaşık yüzde 25 düştü. Bu durum, Romanya pazarında yoğun bir fiyat rekabetinin yaşandığını ve şirketlerin pazar payı kazanmak için daha düşük fiyatlı ürünlere yöneldiğini gösteriyor.

Ayakkabı ve giyim fiyatı geriledi

Ürün grupları incelendiğinde fiyat baskısının özellikle ayakkabı ve temel giyim kategorilerinde yoğunlaştığı görülüyor. Rapora göre ayakkabı grubunda taşıma senedi başına ortalama değer 28,3 dolardan 20,8 dolara düştü. Kazak ve süveter grubunda ortalama değer 17,7 dolardan 13,7 dolara geriledi. Tişört ve iç giyim grubunda ise ortalama değer 14,1 dolardan 10,6 dolara indi. Bu tablo, Romanya’daki büyümenin büyük ölçüde fiyat odaklı ürünlerden kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Kadın giyimi pozitif ayrıştı

Raporda dikkat çeken bir diğer unsur ise kadın giyim ürünleri oldu. Mikro ihracatta en yüksek hacimli ürün gruplarından biri olan kadın dış giyim ürünlerinde ortalama değer düşmek yerine yükseldi. Kadın dış giyim kategorisinde taşıma senedi başına ortalama ihracat değeri 17,22 dolardan 17,40 dolara çıktı. Bu durum, Türk moda markalarının ve katma değerli ürünlerin Romanya pazarında fiyatlama gücünü koruyabildiğini gösteriyor.

Avrupa'da en düşük iade yoğunluğuna sahip ülke

Romanya’yı diğer Avrupa pazarlarından ayıran en önemli özelliklerden birisi iade performansı oldu. Raporda yer alan ülke analizine göre yüksek ihracat hacmine rağmen Romanya, mikro ihracatta en düşük iade yoğunluğuna sahip ülkeler arasında bulunuyor. Bu durum özellikle hazır giyim ve ayakkabı gibi iadelerin yüksek olduğu sektörler açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü sınır ötesi e-ticarette iade maliyetleri çoğu zaman satış maliyetleri kadar kritik hale gelebiliyor.

Türk e-ihracatçılarının uzun yıllardır ağırlıklı olarak Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi pazarlara odaklandığı düşünüldüğünde Romanya’nın yükselişi dikkat çekici bir değişime işaret ediyor. Yaklaşık 19 milyonluk nüfusu, artan satın alma gücü, gelişen lojistik altyapısı ve AB üyeliği sayesinde Romanya, Türk firmaları için yalnızca bir satış noktası değil, aynı zamanda Doğu Avrupa’ya açılan bir kapı haline geliyor. Öte yandan başta Trendyol olmak üzere Türk markalarının büyük yatırımlar yaptığı, depo kurduğu ve bölgesel üs olarak gördüğü Romanya’nın artık yalnızca alternatif bir pazar değil, Türk mikro ihracatının en hızlı büyüyen merkezlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor.