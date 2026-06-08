Mikrofiber suni deride antidamping soruşturması

YENER KARADENİZ / İSTANBUL

Ayakkabı sektöründe önemli bir girdi olarak kullanılan mikrofiber suni derilere yönelik antidamping önlemleri yeniden gündeme geldi. Ticaret Bakanlığı tarafından 24 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2026/20 sayılı Tebliğ ile Çin menşeli mikrofiber suni deri ithalatına uygulanan antidamping önlemlerinin devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi amacıyla nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı. Gelişmenin ardından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), üyelerine yönelik bir duyuru yayımlayarak soruşturmaya aktif katılım çağrısında bulundu. Dernek, söz konusu hammaddenin Türkiye’de üretiminin bulunmadığını belirterek, antidamping uygulamalarının ayakkabı üreticilerinin maliyetlerini artırdığına dikkat çekti.

Ayakkabı sektöründe yaygın olarak kullanılan mikrofiber suni deri, polyester ve poliüretan bazlı çok ince liflerden üretilen yüksek performanslı bir malzeme olarak öne çıkıyor. Doğal deriye yakın görünüm ve dayanıklılık sunan ürün; spor ayakkabı, outdoor ayakkabı ve güvenlik ayakkabılarında yoğun şekilde kullanılıyor. Sektör temsilcilerine göre mikrofiber suni deri, hafifliği, esnekliği, aşınma direnci ve standart kalite sunması nedeniyle özellikle ihracata yönelik üretimde önemli bir hammadde konumunda bulunuyor. Son yıllarda vegan ve sürdürülebilir ürünlere yönelik talebin artması da kullanım alanını genişletiyor. TASD tarafından yapılan açıklamada, mikrofiber suni derilere ilişkin ilave gümrük vergisinin yıl başında sıfırlandığı hatırlatılarak, şimdi de antidamping vergilerinden muafiyet sağlanması amacıyla Ticaret Bakanlığı nezdinde çalışmalar yürütüldüğü ve ilgili başvuruların yapıldığı ifade edildi.

Dilekçe hazırlayın çağrısı

Dernek, mikrofiber suni deriyi üretimlerinde kullanan firmalardan, bu ürünleri Türkiye’de üretimi olmadığı için ithal etmek zorunda kaldıklarını ve mevcut antidamping önlemlerinin maliyetleri artırarak rekabet güçlerini olumsuz etkilediğini anlatan dilekçeler hazırlamalarını istedi. Hazırlanacak görüşlerin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletilmesinin soruşturma sürecinde sektörün güçlü şekilde temsil edilmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Soruşturma sonucu bekleniyor

Ayakkabı sektörü temsilcileri, özellikle spor ayakkabı ve teknik ürün gruplarında yaygın olarak kullanılan mikrofiber suni derilerin yerli alternatifinin bulunmadığını, bu nedenle ithalata getirilen ek yüklerin doğrudan üretim maliyetlerine yansıdığını savunuyor. Sektör, son dönemde artan işçilik ve finansman maliyetlerine ek olarak hammadde tarafında oluşabilecek yeni maliyet baskılarının ihracat ve iç pazardaki rekabet gücünü daha da zayıflatabileceği görüşünü dile getiriyor. Başlatılan soruşturmanın sonucunda, mevcut antidamping önlemlerinin devam edip etmeyeceği ya da uygulamada değişikliğe gidilip gidilmeyeceği önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.