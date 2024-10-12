Milli Emlak duyurdu! İstanbul'da 1 milyonun altında arsalar satışa çıkarıldı

İstanbul’da konuta erişimin zorlaşması yatırımcıları arsalara yönlendiriyor. Konut fiyatlarında yaşanan artışla yatırımcı İstanbul’da arsaya yönelmişti. Ancak talebin fazla oluşu fiyatları da arttırdı. Çoğu yatırımcı devlet ihalelerindeki arsaları markajına aldı.

İstanbul’da yeni arsa ihaleye çıkıyor

Milli Emlak, yatırımcıların ilgisini çeken arsa satış ihalelerine devam ediyor. Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde Hazine mülkiyetindeki arsalar satışa sunuluyor. Bu kapsamda, İstanbul'da yeni bir arsa satış ihalesi için duyuru yapıldı.

İstanbul Şile'de yer alan 3 arsa satışa çıkıyor

Milli Emlak’ın resmi internet sitesinde yayınlanan ilanlarda bazı arazilerin fiyatları oldukça dikkat çekiyor. Bu ilanlar arasında öne çıkanlardan biri, İstanbul Şile'de yer alan imar izinli arsa oldu.