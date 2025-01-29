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Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSS’den en az 70 puanla personel alacak

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne persone alınacak. Yayımlanan ilana göre 40 denetmen yardımcısı istihdam edilecek. Adayların KPSS’den en az 70 puan almaları gerekiyor.

Haber Merkezi
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Milli Emlak Genel Müdürlüğü KPSS’den en az 70 puanla personel alacak
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Milli Emlak Genel Müdürlüğü personel alımı ilanı yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 40 denetmen yardımcısı kadrosu için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden 30 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında alınacak.

Personel alımı için şartlar belirlendi

Adayların, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt içi ya da dışındaki öğretim kurumlarından lisans mezunu olması şartı aranacak.

KPSS’den en az 70 puan almak gerekiyor

Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan alma koşulu aranacak. Adayların, ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması gerekecek.

Adaylar, 16 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yazılı sınavın ardından belirlenecek.

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