Milli enerjinin Trakya üssü: Günde 200 bin metreküp yerli doğalgaz

Karacakılavuz Mahallesi’nde 2026 sondaj programı kapsamında açılan dördüncü kuyuda yaklaşık 2 bin metre derinlikte sondaj çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalarla tespit edilen rezervlerin üretime kazandırılması ve yerli doğalgaz üretim kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Bölgede bugüne kadar 500’ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması gerçekleştirildiği, halen 90’ın üzerinde kuyudan aktif olarak doğalgaz üretimi yapıldığı bildirildi. Mevcut üretimle günlük yaklaşık 200 bin metreküp doğalgaz elde edilirken, bunun yaklaşık 80 bin hanenin günlük tüketimine karşılık geldiği belirtildi. Yeni kuyudan elde edilecek verilerle bu üretim miktarının daha da artırılması amaçlanıyor.

Yeni kuyuda hedef üretimi artırmak



Yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de doğalgaz üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Trakya Havzası Doğalgaz CEO’su Sinan Furat, 2026 yılı hedeflerinin günlük 200 bin metreküplük üretimin devamını sağlamak ve bu rakamı artırmak olduğunu söyledi.

Karacakılavuz Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metre derinlikte tespit edilen rezervleri üretime kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Furat, "Şirketimiz yaklaşık 40 yıldır Türkiye’de doğalgaz üretimi gerçekleştiriyor. Bu seneki hedeflerimiz günlük 200 bin metreküplük üretimimizin devamını sağlamak ve bunun artışını gerçekleştirmek. Karacakılavuz Mahallesi’nde yaklaşık 2 bin metre derinliğe inip orada tespit ettiğimiz rezervleri üretime kazandırmayı, özellikle yerli gaz üretimini artırarak ülkemizin ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Furat, bugüne kadar 500’ün üzerinde kuyuda sondaj çalışması yürüttüklerini, halen 90’ın üzerinde kuyudan her gün doğalgaz üretimi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

"Üretimde önemli artış yaşandı"

Günlük yaklaşık 200 bin metreküp üretimin yaklaşık 80 bin hanenin tüketimine eşdeğer olduğunu belirten Furat, Türkiye’de yerli doğalgaz üretiminin son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

Furat, "Özellikle ülkemizde yerli doğalgazın üretim rakamlarının son yıllarda giderek artması sektörde tabii bizler için de önemli bir gelişme hem de mutluluk kaynağı. 2022 ile 2026 rakamlarını kıyasladığımızda yerli üretilen doğalgaz, özellikle Karadeniz’deki doğalgazla ciddi bir artış var" ifadelerini kullandı.

Karadeniz gazının sektöre önemli katkı sağladığını belirten Furat, "Karadeniz doğalgazı da geçen sene 2025 evredeki rakamlarında da gördüğümüz üzere 2,5 milyar metreküplük rekor bir seviyeye geldi. Karada üretilen doğalgaz 2025’te 600 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Ülkede üretilen toplam 600 milyon metreküpün yüzde 15’ine, yaklaşık 90 milyon metreküpünü gerçekleştirmiş olduk. Karadeniz’de üretilen milli doğalgazın 2,5 milyar metreküplük gibi ciddi bir rakama ulaşması bizler ve tüm sektör temsilcileri için mutluluk verici bir gelişme" dedi.