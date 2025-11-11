Milli Piyango 2026 bilet fiyatları ne kadar? MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları...

Yeni yıla sayılı haftalar kala Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa sunuldu. 9 Kasım’dan itibaren hem Milli Piyango bayilerinde hem de resmi online platformlarda satışta olan biletler, her yıl olduğu gibi bu yıl da çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleriyle vatandaşlara sunuluyor. Şansını denemek isteyenler, “Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?” ve “Büyük ikramiye kaç TL oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte 2026 Milli Piyango yılbaşı çekilişi hakkında merak edilen detaylar...

Milli Piyango 2026 bilet fiyatları ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları açıklandı. Bilet fiyatları yine çeyrek, yarım ve tam olarak duyuruldu. Buna göre büyük ikramiye oranında da artış yaşandı.

MPİ çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Bilet fiyatları çeyrek 200 TL, yarım 400 TL ve tam 800 TL olarak belirlendi.

Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar?

Milli Piyango'nun heyecanla beklenen 2025 yılbaşı özel çekilişinde, 800 milyon TL değerindeki devasa büyük ikramiyenin tamamı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dağıtım garantisi altında olacak.

Bu seneye hususi olarak açıklanan kural sayesinde, ikramiyenin isabet ettiği biletin tam, yarım ya da çeyrek olmasına bakılmaksızın, büyük ikramiye tutarı, satılan biletler arasında eşit bir şekilde pay edilecek. En dikkat çekici kural ise, büyük ikramiyenin mutlaka satılan bir bilete çıkması sağlanana kadar çekilişin sürecek olması. Dolayısıyla, ikramiyenin devretme riski ortadan kalkıyor.

2025 yılbaşı özel çekilişinde dağıtılacak total ikramiye tutarı ise dudak uçuklatıyor.. 4 milyar 644 milyon 700 bin TL!

Büyük ikramiye çekilişi, geleneksel olarak 31 Aralık 2025 gecesi televizyonlardan canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Tüm çekiliş sonuçları, amorti numaraları da dahil olmak üzere, resmi site millipiyangoonline.com üzerinden anında ve kolayca öğrenilebilecek.