Milli Piyango satışlarında tarihi düşüş: Türkiye resmileşmiş bir kumarhaneye döndü

Yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları başlamasına rağmen, vatandaşın ilgisi önceki yıllara kıyasla oldukça düşük kaldı. Bayiler, ekonomik sıkıntılar ve dijital oyunlara yönelimin Milli Piyango’ya olan talebi azalttığını, satışların tarihsel olarak en düşük seviyeye gerilediğini ifade ediyor.

Bu yıl toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin lira ikramiye dağıtılacağı ve büyük ikramiyenin 800 milyon lira olacağı duyuruldu. Çeyrek bilet 200, yarım bilet 400 ve tam bilet 800 liradan satışa sunuldu. Ancak İzmir Konak Meydanı’nda bilet satanlar, talebin önceki yıllara göre belirgin şekilde düştüğünü aktardı.

"Türkiye’de kalan bayi sayısının oldukça azaldı"

İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak, piyango satışlarının tarihin en düşük seviyelerine gerilediğini ve toplumun giderek sanal oyunlara yöneldiğini belirtti. Çakmak, esnafın zor durumda olduğunu, tezgâh açmakta güçlük çekildiğini ve Türkiye’de kalan bayi sayısının oldukça azaldığını vurguladı. Eskiden 30 bayi varken, bugün sadece 8–10 bayinin aktif olduğunu, bu bayilerin “yaşayan son nesil” olduğunu söyledi.

Çakmak, özelleştirmeler ve internet üzerinden oynanan oyunların vatandaşları yasa dışı kumara yönlendirdiğini ifade ederek, birçok kişinin evine, çocuklarına ve günlük ihtiyaçlarına ayırması gereken parayı oyunlara harcadığını belirtti. İnternet ortamında vatandaşların bonuslarla çekildiğini ve buradan doyumsuz bir şekilde oyunlara devam ettiklerini dile getirdi.

Başkan, piyango ve şans oyunlarındaki bu durumun ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı ve çözüm için Cumhurbaşkanına bir dosya sunacaklarını açıkladı. Çakmak, yetkililerin bu soruna kesin çözüm bulacağına inandığını söyledi.

"Türkiye resmileşmiş bir kumarhaneye döndü"

Çeyrek biletin 200, yarım biletin 400, tam biletin ise 800 lira olduğunu ifade eden Çakmak, "Tarihin en kötü günlerini yaşıyoruz. Vatandaşımız perişan, emekli insanlarımız çoluk çocuğunun kumar borçlarını ödüyor. Artık resmileşmiş bir kumarhaneye döndü Türkiye. Artık insanlar başka ülkelere, Kıbrıs’a gitmeye gerek duymadan burada oynuyor. Biletler büyük ihtimalle elimizde kalacak; hareketlilik yok. Umutsuzuz bu sene. Emekli ancak bir tane çeyrek bilet alıyor. Bizim tabanımız ekseriyette 45 yaş üstü insanlar. Bir tane çeyrek alıyor, geçiyor. Eskiden seri bilet alıyordular. O seri bilet alan müşterilerimiz şu anda internete kaydı, sanala kaydı. Geçim sıkıntısı var. Emeklinin, asgari ücretlinin durumu zaten ortada. Ekonomik kriz var" ifadelerini kullandı.

“Sadece cumhurbaşkanı bu sorunu çözebilir”

Çakmak, özelleştirmenin ardından Milli Piyango’nun iyi yönetilemediğini ve şirketle iletişim kurulamadığını belirtti. Bayilik ve bilet dağıtımında güvensizlik yaşandığını, “kazı kazan” gibi ürünlerin denetlenmediğini vurguladı. Şirketin yabancı yatırımcılar gibi büyük bir güç ve lobiye sahip olduğunu, insanların geleceğini kumara çekerek nesillerin zarar gördüğünü söyledi. Çakmak, sorunun çözümünün yalnızca Cumhurbaşkanı eliyle mümkün olduğunu, siyasi iradelerin bu konuda etkisiz kaldığını ve genç nesillerin korunması için acil önlem alınması gerektiğini ifade etti.

"Gün geçtikçe bilet satışlarımız düşüyor"

Bilet satışı yapan Gülnaz Ok; "Satışlar normal değil, iyi gitmiyor. Her yerde bilet satıldığı için burada satışlarımız düştü. Oyun alanları çıktı. Bazı marketlerde satılmaya başladı. Onlar satınca bizlerin işleri de burada düşük. Bütün gün boş kalıyoruz, satamıyoruz. Geçen seneye bakılırsa geçen seneden bu sene daha kötü. Gün geçtikçe bilet satışlarımız düşüyor. Kimisi 'maaşı alayım öyle alırım','ortak alırım', 'bu sene almayacağım' diyor. Vatandaşlar Kurban Bayramı'nda nasıl bir kurbana ortak oluyorlarsa aynı şekilde bilete de ortak olmaya başladılar. Çünkü tek kişinin gücü yetmiyor bir bilet almaya. 2-3 olup, birlikte bilet almaya başladılar."