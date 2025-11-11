  1. Ekonomim
  3. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu

Milli Piyango İdaresi, 2025 yılbaşı özel çekilişinde rekor bir ikramiye dağıtacak. Büyük ikramiye tutarı 800 milyon TL olarak belirlenirken, bu yıl da ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak.

Şans oyunu meraklılarının her yıl heyecanla takip ettiği Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için biletler satışa çıktı. Bu yılın büyük ikramiyesi dikkat çekici seviyede yüksek tutuldu.

2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Üstelik geçtiğimiz yılda olduğu gibi bu yıl da tamamı dağıtım garantili olacak. Yani büyük ödül kesin olarak bir ya da birden fazla talihliye çıkacak ve hiçbir şekilde devretmeyecek. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise rekor kırarak 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Biletler satışta

Yılbaşı biletleri, 9 Kasım itibarıyla hem Milli Piyango bayilerinde hem de online platformlarda satışa sunuldu. Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Çeyrek Bilet: 200 TL

Yarım Bilet: 400 TL

Tam Bilet: 800 TL

Ekonomi
