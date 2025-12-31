Milli Piyango'da amorti rakamları belli oldu

2026 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları açıklandı. Heyecanlı bekleyiş, 800 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaraların belirlenmesiyle sona erdi.

Amorti ne kadar kazandırır, kaç TL?

2026 yılında Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi biletleri çeyrek, yarım ve tam bilete göre değişiklik gösterdi.

Çeyrek bilet 200 TL, yarım bilet 400 TL ve tam bilet 800 TL oldu. Amorti çekilişinin ardından kazandıran 2 numara belli olacak. Amorti isabet eden biletler, sahibine bilet bedelini kazandıracak.

Örneğin amorti numarasının çeyrek bilete isabet etmesi durumunda 200 TL, yarım bilete denk gelmesi durumunda 400 TL ve yarım bilete çıkması durumunda ise 800 TL kazandıracak.

Amorti rakamları belli oldu

Amorti rakamları 2 ve 8 oldu.

Biletinin son rakamı bu numaralardan biri olan vatandaşlar, bilet bedelini geri almaya hak kazandı.