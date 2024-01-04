Milli Savunma Bakanlığı’ndan 2024 bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklama

Yıllık enflasyonun açıklanmasının ardından memur ve emekli maaş zam oranları belli olurken, 2024 bedelli askerlik ücreti de merak konusu oldu. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısı oranında ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki kez belirleniyor.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yapılan hesaplara göre; 2024’ün ilk ayı için bedelli askerlik ücreti, 182 bin 608 lira 92 kuruş olarak öngörüldü.

Bedelli askerlik ücreti 182 bin 608 TL mi?

Ancak konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) bir açıklama geldi. Bakanlıktan gelen bedelli askerlik ücretine ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı: "2024 yılı ilk 6 ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme, Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi’nin yayımlanmasına müteakip duyurulacaktır.”

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yapılan hesaplamalara göre; memur ve memur emeklileri yüzde 49,25 zam alacak.