Milyarder Michael Saylor: Konut yatırımı sizi zengin etmez!

Strategy'nin kurucusu Michael Saylor, servetini büyütmek isteyen yatırımcıların konutu ilk yatırım tercihi olarak görmemesi gerektiğini söyledi. Konut sahipliğinin beraberinde getirdiği vergi ve bakım maliyetlerine dikkat çeken Saylor, ticari gayrimenkul ve Bitcoin'in daha avantajlı olabileceğini savundu.

Bir podcast programına konuk olan Taylor, konut yatırımlarının yüksek vergi ve bakım giderleri nedeniyle yatırımcı üzerinde ciddi bir mali yük oluşturabileceğini belirtti.

Florida örneğiyle konut maliyetlerini anlattı

Saylor, konut yatırımına ilişkin görüşlerini ABD'nin Florida eyaleti üzerinden örneklendirdi. Eyaletteki emlak vergisine dikkat çeken Saylor, yüzde 2'lik bir verginin uzun vadede önemli bir maliyet yarattığını söyledi.

Saylor, "Florida'da evlerin yüzde 2 oranında emlak vergisi var. Bu da bir ev satın aldığınızda her yıl değerinin yüzde 2'sini vergi olarak ödediğiniz anlamına geliyor. Yüzde 2'lik bu oran, her 36 yılda bir evin kendi değerini vergi olarak devlete ödemeniz demektir. Devasa bir vergi yükü ve bakım masrafı üstlendiğiniz için konutlar çok iyi bir değer koruma aracı değil. Her şeye rağmen paranızı bankada veya kasada nakit tutmaktan yine de daha iyi bir seçenektir" dedi.

"Nadir ve talep gören varlıkları" işaret etti

Saylor, görüşünü desteklemek için Miami Beach'ten tarihi bir örnek de verdi. 1926 yılında Miami Beach'te bir sahil evi ve arazisinin 20 bin dolara satıldığını belirten Saylor, o dönemdeki 10 bin doların bugün nakit olarak 100 bin dolara karşılık geldiğini, söz konusu arazinin değerinin ise bugün 50 milyon ila 100 milyon dolar arasında olduğunu ifade etti.

Saylor'a göre uzun vadede serveti korumanın yollarından biri, arzı sınırlı ve talep gören varlıklara sahip olmak.

Ticari gayrimenkulü konuttan ayırdı

Programın sunucusu Steven Bartlett'ın, işe girip konut kredisiyle ev satın almanın zenginleşmek için iyi bir yöntem olup olmadığı sorusuna Saylor, bu stratejinin koşullara bağlı olduğunu belirterek yanıt verdi.

Konut kredisiyle ev almanın emlak vergilerinin makul olduğu bölgelerde işe yarayabileceğini söyleyen Saylor, yüksek faiz, vergi ve sigorta giderlerinin bir araya gelmesi durumunda yatırımın ciddi bir mali yüke dönüşebileceğini savundu.

Saylor, ticari gayrimenkulde ise giderlerin kiracılara yansıtılabilmesinin önemli bir avantaj olduğunu belirterek, 1 milyon dolarlık bir ticari mülkün giderlerinin kira geliriyle karşılanabileceğini ve mülkün değer kazanması üzerinden servet oluşturulabileceğini ifade etti.

Saylor'ın favorisi Bitcoin

Saylor, kişisel yatırım tercihinde ise Bitcoin'i öne çıkardı. Bitcoin yatırımı için emlak veya vergi uzmanlığına ihtiyaç duyulmadığını savunan Saylor, nakit tutmanın uzun vadede satın alma gücünün aşınmasına yol açtığını belirtti.

Amerikan dolarının son yüzyılda yıllık ortalama yüzde 7 değer kaybettiğini ileri süren Saylor, bu nedenle nakit birikim yerine değerini koruyabileceğini düşündüğü varlıklara yatırım yapılması gerektiğini savundu.