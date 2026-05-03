Milyarder yatırımcı Buffett'tan yatırımcılara uyarı: Düpedüz kumar

ABD’nin Omaha kentinde düzenlenen Berkshire Hathaway Yıllık Hissedar Toplantısı, şirketin yeni CEO’su Greg Abel’in liderliğinde gerçekleştirildi. Yatırım dünyasında “kapitalistlerin Woodstock’u” olarak anılan etkinlikte Abel, şirketin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Abel, yapay zekâdan demiryolu ve sigorta operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede değerlendirmelerde bulunarak şirketin teknolojiye yaklaşımını net bir şekilde ortaya koydu. Buna göre Berkshire Hathaway, yapay zekâyı yalnızca somut değer yarattığı alanlarda kullanacak.

“AI için AI yok” mesajını veren Greg Abel, şirketin yapay zekâya yaklaşımının temkinli olacağını vurgulayarak, “AI’ı sadece trend olduğu için kullanmayacağız” dedi. Şirketin özellikle sigorta ve demiryolu gibi alanlarda verimliliği artıran uygulamalara odaklandığı belirtildi.

"Bir günlük opsiyon alıp satmak yatırım değil, bu düpedüz kumar”

Toplantıda ayrıca yapay zekâ ile oluşturulmuş bir “deepfake” Warren Buffett videosunun soru sorması, siber güvenlik risklerini de gündeme taşıdı.

Warren Buffett ise toplantıya bu kez sahneden değil, izleyiciler arasından katıldı. Piyasalardaki özellikle kısa vadeli opsiyon işlemlerine sert eleştiriler yönelten Buffett, “Bir günlük opsiyon alıp satmak yatırım değil, spekülasyon bile değil; bu düpedüz kumar” ifadelerini kullandı.

"İdeal yatırım ortamı değil"

Ünlü yatırımcı, piyasadaki risk iştahının arttığını belirterek, “İnsanlar hiç olmadığı kadar kumar oynama eğiliminde” dedi.

Buffett ayrıca mevcut piyasa koşullarını “ideal yatırım ortamı değil” sözleriyle değerlendirdi. Berkshire Hathaway’in finansallarında yaklaşık 400 milyar dolara ulaşan rekor nakit pozisyonu ise dikkat çekti.

Jeopolitik risklere de değinen Buffett, ABD’de bir askerin gizli askeri bilgileri kullanarak tahmin piyasasında yüz binlerce dolar kazandığı iddiasına atıfta bulunarak, piyasaların geldiği noktaya dikkat çekti. Bu tür örneklerin artmasının, yatırım ile kumar arasındaki çizginin giderek bulanıklaştığının göstergesi olduğunu ifade etti.