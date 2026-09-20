Milyarderlerin serveti büyüdü, bağış oranı düştü: 45 isim hiç bağış yapmadı

ABD’nin en varlıklı kesimi servet artışında yeni bir rekor dönemi yaşarken, Forbes 400 listesindeki en zengin 400 Amerikalının toplam serveti son bir yılda 1,4 trilyon dolar artarak yüzde 21 yükseldi. Servetlerdeki bu güçlü artış, milyarderlerin hayırseverlik faaliyetlerini de gündeme taşıdı. Forbes, bu yılki listede yer alan isimlerin yaşamları boyunca gerçekleştirdiği bağışları yeniden mercek altına aldı.

Servetler artarken hayır amaçlı bağışların aynı hızda artmadığını gördü. Bu 400 süper zengin milyarder, yaşamları boyunca hayır amaçlı kuruluşlara toplamda minimum 366 milyar dolar bağışladı. Bu tutar, geçen yıla kıyasla mutlak dolar bazında 47 milyar dolarlık bir artış anlamına geliyor. Ancak servetin yüzdesi olarak bakıldığında Forbes 400 aslında geçen yıla göre daha az cömert. Servetlerinin yalnızca yüzde 4,4’ünü bağışladılar; bu oran 2025’te yüzde 4,6, 2024’te ise yüzde 5’ti.

Bağışlar 5 puan üzerinden değerlendiriliyor

Elbette bazıları diğerlerinden çok daha fazla bağış yapıyor. Bu nedenle Forbes, Forbes 400 listesindeki her üyeye yaşam boyu bağış puanı veriyor. Bu puan, her üyenin yaşam boyu bağışlarına ilişkin tahminin 2026 net servetine eklenmesi ve ardından yaşam boyu bağışların bu toplam tutara bölünmesiyle hesaplanıyor. Puan 1 ile 5 arasında değişiyor. 1 puan, kişinin tahmini net servetinin yüzde 1’inden azını hayır amaçlarına aktardığı; 5 puan ise servetinin yüzde 20’sini veya daha fazlasını bağışladığı anlamına geliyor.

Milyarderlerin bağış karnesi ortaya çıktı

Listenin yaklaşık yüzde 80’i 1 veya 2 puan aldı. Bu da servetlerinin yüzde 5’inden azını bağışladıkları anlamına geliyor ve Forbes’un 2020’de bağışları puanlandırmaya başlamasından bu yana görülen en yüksek oran. Listeye girenlerin yüzde 40’ından fazlası servetlerinin yüzde 1’inden azını bağışladı. Forbes, Forbes 400 üyelerinden 45 kadar kişinin hiç bağış yapmadığını veya yok denecek kadar küçük bir miktarda bağış yaptığını tahmin ediyor.

Forbes yalnızca ihtiyaç sahiplerine fiilen ulaştırılmış paraları hesaba katıyor. Bu nedenle vakıflarda hala kullanılmadan duran paralar veya henüz dağıtılmamış gelecekteki bağış taahhütleri dahil edilmiyor. Birçok milyarderin vakıflarında yüz milyonlarca, hatta milyarlarca dolar bulunuyor ancak ABD'de gelir idaresi, her yıl bu paranın yalnızca küçük bir bölümünün dağıtılmasını zorunlu tutuyor.

Forbes rakamları, kamuya açık bildirimlere sahip vakıflardan derledi ancak bu bildirimler çoğu zaman bir veya iki yıllık gecikmeyle yayımlanıyor. Bazı üyeler, kamuya açık bildirimler aracılığıyla takip edilemeyen kişisel bağışları hakkında güncel bilgiler veya belirli ayrıntılar paylaşmayı tercih etti. Bazıları ise yorum yapmayı reddetti ya da yanıt vermedi. Bazı milyarderlerin Forbes’un takip edebildiğinden daha fazla bağış yapmış olması muhtemel. Forbes, listedeki 17 üyenin hayır amaçlı bağışları hakkında yeterli bilgi buladı, o neden bu kişilere puan verilmedi.

Milyarderler arasında bağış rekabeti

Bir kez daha, tahmini net serveti 8,6 milyar dolar olan hedge fonu milyarderi George Soros, net servetine oranla en fazla bağış yapan kişi oldu. Macaristan asıllı Amerikalı yatırımcı, ABD’deki ve uluslararası kuruluşlara 24,2 milyar dolar, yani net servetinin yüzde 74’ünü bağışladığını söylüyor. Bu da onu üst üste yedinci yıl Forbes 400’ün en cömert üyesi yapıyor. Kendisine ait Open Society Foundations, dünya genelinde insan hakları ve demokrasi amaçlarına milyarlarca dolar aktardı.

Buffett servetinin 72,6 milyar dolarını bağışladı

Öte yandan, mutlak dolar miktarı açısından en büyük hayırsever, tahmini net serveti 144 milyar dolar olan Warren Buffett. Buffett, servetinin yüzde 99’undan fazlasını bağışlama sözü verdi. Berkshire Hathaway’in başkanı, 2026 itibarıyla servetinin 72,6 milyar dolarını (yüzde 33,5) dört Buffett aile vakfına ve bu yaz dönemine kadar da Gates Vakfı’na aktardı Soros ve Buffett, 5 bağış puanı alan yalnızca 13 kişiden ikisi. Bu son derece cömert bağışçılar Forbes 400’ün yalnızca yüzde 3’ünü oluşturuyor. Ancak bu sayı, geçen yıl 5 puan alan 11 kişiye kıyasla arttı. Bunun nedeni, eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg ile sağlık sektörüne yatırım yapan Mitchell Rales’in listeye eklenmesi.

Yaşam boyu bağış puanları şu şekilde;

1: Servetinin yüzde 1’inden azını bağışlayanlar

Moda tasarımcısı Ralph Lauren, Google’ın kurucu ortağı Larry Page, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer 174 kişi.

2: Servetinin yüzde 1 ila yüzde 4,99’unu bağışlayanlar

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, In-N-Out’un sahibi Lynsi Snyder, Walmart mirasçısı Jim Walton ve diğer 135 kişi.

3: Servetinin yüzde 5 ila yüzde 9,99’unu bağışlayanlar

Patriots’un sahibi Robert Kraft, Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg, yatırımcı Les Wexner ve diğer 35 kişi.

4: servetinin yüzde 10 ila yüzde 19,99’unu bağışlayanlar

Yatırımcı George Kaiser, Nike’ın kurucusu Phil Knight, Star Wars’un yaratıcısı George Lucas ve diğer 14 kişi.

5: Servetinin yüzde 20’sini veya daha fazlasını bağışlayanlar

Michael Bloomberg, Edythe Broad, Warren Buffett, Bill Gates, Melinda French Gates, Reed Hastings, Amos Hostetter Jr., Dustin Moskovitz, Mitchell Rales, Lynn Schusterman, MacKenzie Scott, Marilyn Simons ve George Soros.