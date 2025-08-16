  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. “Milyarderlik saçmalık” dedi, servetini paylaştı
Takip Et

“Milyarderlik saçmalık” dedi, servetini paylaştı

AppNexus’un kurucusu Brian O’Kelley, 1,6 milyar dolarlık servetinin büyük kısmını bağışladı. "Milyarderlik saçma ve gerçeklikten kopuk" diyen girişimci, 100 milyon dolardan fazlasını tutmayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
“Milyarderlik saçmalık” dedi, servetini paylaştı
Takip Et

2018’de reklam teknolojisi şirketi AppNexus’u AT&T’ye 1,6 milyar dolara satan Brian O’Kelley dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki girişimci, eşiyle birlikte yaptığı değerlendirme sonucu 100 milyon dolardan fazlasını elinde tutmayarak geri kalanını bağışladığını söyledi.

“Milyarderliğe inanmıyorum"

Nefes'in haberine göre O’Kelley, Fortune’a verdiği röportajda, “Milyarderliğe inanmıyorum. 200 milyar, 500 milyar ya da hatta 1 milyar dolara neden ihtiyacınız olsun ki?” diyerek milyarderliği toplumsal bir israf olarak tanımladı. Ona göre, belirli bir sınır koymak hem ayaklarını yere basmasını sağlıyor hem de sorumluluk hissini canlı tutuyor.

O’Kelley şu anda üçüncü girişimi olan karbon emisyonlarını ölçen veri şirketi Scope3’ü kurdu. Ancak başarılı olsa bile milyarder olmayacağını, elde edeceği gelirleri yine paylaşacağını belirtiyor: “Asla o kadar zengin olmayacağım. Scope3 çok başarılı olsa bile bu parayı vereceğiz.”

"Çocuklarım biraz mücadele etmeli"

O’Kelley, aşırı zenginliğin çocuklarını da olumsuz etkilemesini istemediğini söylüyor: “Ben boyum uzun olduğu olduğum için business class uçuyorum, ama çocuklarımın buna alışmasını istemiyorum. Biraz mücadele etmeleri gerektiğini görsünler.”

Brian O’Kelley’den milyarderlik eleştirisi

Dünyada 3 bin fazla milyarder olduğunu ve toplam servetlerinin ABD ile Çin dışındaki tüm ülkelerden daha fazla olduğunu hatırlatan O’Kelley, Jeff Bezos’un gösterişli düğünü gibi aşırı lüks tüketimleri eleştirdi: “Bir insanın ada, yat, helikopter ve devasa binaları olamaz. Bu sadece gösteriştir. Hiçbir insan o serveti gerçekten takdir edemez.”

"Hesap verebilirlik, parayla her şeyi satın alamamaktan geçiyor"

O’Kelley, milyarder olmanın insanı normal hayatın sınırlarından kopardığını, bunun da en büyük risk olduğunu vurguladı: “Önemli olan, sonuçlara katlanabilmek. Hesap verebilirlik, parayla her şeyi satın alamamaktan geçiyor.”

Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!Nurol Holding, dünya devinin Türkiye'deki maden sahalarını satın alıyor!Gündem
Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?Ekonomi

 

Ekonomi
Trakya ihracatta hız kesmiyor: Temmuzda 209 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Trakya ihracatta hız kesmiyor: Temmuzda 209 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?
Prof. Dr. Hakan Kara tane tane anlattı! Benzin Türkiye'de neden cep yakıyor?
Mısır üreticisi isyanda: Kâr yok, borç var, ödeyemeyeceğiz artık
Mısır üreticisi isyanda: Kâr yok, borç var, ödeyemeyeceğiz artık
Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırında süre ayarı ne anlama geliyor?
Bütçe açığı 7 ayda 1 trilyon lirayı aştı: Vergilerin yüzde 22’si faize
Vergilerin yüzde 22’si faize
Boz Antep fıstığında yükselen fiyatlar üreticiyi sevindiriyor
Boz Antep fıstığında yükselen fiyatlar üreticiyi sevindiriyor