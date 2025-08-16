“Milyarderlik saçmalık” dedi, servetini paylaştı

2018’de reklam teknolojisi şirketi AppNexus’u AT&T’ye 1,6 milyar dolara satan Brian O’Kelley dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 48 yaşındaki girişimci, eşiyle birlikte yaptığı değerlendirme sonucu 100 milyon dolardan fazlasını elinde tutmayarak geri kalanını bağışladığını söyledi.

“Milyarderliğe inanmıyorum"

Nefes'in haberine göre O’Kelley, Fortune’a verdiği röportajda, “Milyarderliğe inanmıyorum. 200 milyar, 500 milyar ya da hatta 1 milyar dolara neden ihtiyacınız olsun ki?” diyerek milyarderliği toplumsal bir israf olarak tanımladı. Ona göre, belirli bir sınır koymak hem ayaklarını yere basmasını sağlıyor hem de sorumluluk hissini canlı tutuyor.

O’Kelley şu anda üçüncü girişimi olan karbon emisyonlarını ölçen veri şirketi Scope3’ü kurdu. Ancak başarılı olsa bile milyarder olmayacağını, elde edeceği gelirleri yine paylaşacağını belirtiyor: “Asla o kadar zengin olmayacağım. Scope3 çok başarılı olsa bile bu parayı vereceğiz.”

"Çocuklarım biraz mücadele etmeli"

O’Kelley, aşırı zenginliğin çocuklarını da olumsuz etkilemesini istemediğini söylüyor: “Ben boyum uzun olduğu olduğum için business class uçuyorum, ama çocuklarımın buna alışmasını istemiyorum. Biraz mücadele etmeleri gerektiğini görsünler.”

Brian O’Kelley’den milyarderlik eleştirisi

Dünyada 3 bin fazla milyarder olduğunu ve toplam servetlerinin ABD ile Çin dışındaki tüm ülkelerden daha fazla olduğunu hatırlatan O’Kelley, Jeff Bezos’un gösterişli düğünü gibi aşırı lüks tüketimleri eleştirdi: “Bir insanın ada, yat, helikopter ve devasa binaları olamaz. Bu sadece gösteriştir. Hiçbir insan o serveti gerçekten takdir edemez.”

"Hesap verebilirlik, parayla her şeyi satın alamamaktan geçiyor"

O’Kelley, milyarder olmanın insanı normal hayatın sınırlarından kopardığını, bunun da en büyük risk olduğunu vurguladı: “Önemli olan, sonuçlara katlanabilmek. Hesap verebilirlik, parayla her şeyi satın alamamaktan geçiyor.”