Milyon dolarlık arabalar, İstMarina AVM’de görücüye çıkıyor

Anadolu Yakası’nın sahil cephesi en geniş, açık alan alışveriş merkezi İstMarina AVM, dünyanın en lüks otomobillerini 3-5 Kasım tarihleri arasında ziyaretçileri ile buluşturacak. İstMarina AVM ziyaretçileri, dünyanın en pahalı araba modelleri arasında kabul edilen yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla dikkat çeken lüks otomobilleri, üç gün boyunca yakından inceleme fırsatı bulacak.

İstMarina AVM’de 3-5 Kasım tarihleri arasındaki etkinlikte Rolls Royce’un Spectre, Bentley’in Continental modeli otomobil meraklılarıyla buluşurken, Ferrari’nin F12 ve 458, Maserati’nin Laventa modelleri ile Corvette C7 yer alacak. Huracan, Aventador, Gallardo ve Urus modelleriyle ziyaretçilere görsel bir şov sunmaya hazırlanan Lamborghini’nin yanı sıra Mercedes SLS AMG ve Brabus olmak üzere iki modeliyle İstMarina AVM’de görücüye çıkacak. Porsche ise GT2 modeliyle otomobil tutkunlarıyla buluşacak.