Milyonerlerin sayısı da payı da arttı: Dolar bazında hesapta paralar eridi!

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, son 5 yılda mevduatlardaki değişim dikkat çekti.

1 milyon ve üzeri bakiyeli gerçek kişi hesapların sayısı 2020-2024 döneminde 5 yılda yüzde 554 oranında arttı. TL bazında hesapların toplam bakiyesi ise aynı dönemde yüzde 1.946 oranında artış gösterdi. Dolar bazında hesaplandığında ise bakiyelerdeki artış yüzde 331 oldu.

Aynı dönemde toplam TL mevduatlardaki artış yüzde 340 olurken, mudi sayısı yani mevduat hesabı olanların sayısı yüzde 48 artış gösterdi.

Kişi başına düşen bakiye eridi!

Ortalama olarak hesap sayısı üzerinden bakıldığında, hesap sayıları mevduat türlerine göre verilmediğinden yaklaşık değerler üzerinden, 1 milyon ve üzeri hesaplarda hesap başına düşen tutardaki 5 yıllık yaklaşık artış yüzde 213 olurken, dolar bazında ise yüzde 34 gerilediği görüldü.

Payı arttı

Toplam TL mevduatlar içinde, 1 milyon ve üzeri hesapların oranı 2020 yılında yüzde 15 olurken, 2024’te yüzde 69’a çıktı.

Hesap sayıları içinde ise 1 milyon ve üzeri hesapların oranı aynı dönemde yüzde 0,2’den yüzde 1’e çıktı.