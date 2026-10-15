Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: HGS'de ödeme sistemi değişti

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Hızlı Geçiş Sistemi’nde (HGS) ihlalli geçiş borçlarını sorgulama ve ödeme yöntemi yenilendi. Yeni uygulamayla birlikte, daha önce sadece plaka numarası girilerek gerçekleştirilebilen işlemler için artık e-Devlet üzerinden giriş yapılarak kimlik doğrulaması yapılması gerekiyor.

Yeni sistemde araç sahibi, kendi adına kayıtlı aracın borcunu görüntüleyip ödeyebiliyor. Başkasının aracını kullanan sürücüler ise önceki yöntemle doğrudan ödeme yapamıyor.

Plakayla borç sorgulama uygulaması değişti

HGS'de uzun süredir kullanılan geçiş ihlali ödeme ekranı yenilendi. Önceki uygulamada sürücüler, herhangi bir aracın plakasını sisteme yazarak ödenmemiş geçiş ihlali bulunup bulunmadığını sorgulayabiliyor ve borç varsa ödemeyi gerçekleştirebiliyordu.

Yeni düzenlemeyle bu işlem değişti. Geçiş ihlali bilgilerini görüntülemek isteyen kullanıcılar artık e-Devlet'e yönlendiriliyor. Böylece yalnızca plaka bilgisi kullanılarak başka bir araca ait geçiş ihlali borcunun sorgulanması ve ödenmesi engellenmiş oldu.

İhlalli geçiş borcu ödemelerinde yeni dönem

Yeni uygulamayla birlikte geçiş ihlali borcunu ödemek isteyen araç sahiplerinin e-Devlet üzerinden işlem yapması gerekiyor. Ödeme ekranına ulaşmak için yalnızca plaka numarasını girmek yeterli olmazken, kullanıcıların sistemde kayıtlı araçlarını seçmesi isteniyor.

Araç seçiminin ardından plakaya ait ihlalli geçişler ve varsa borç bilgileri ekranda görüntüleniyor. Borcu bulunan sürücüler, ödeme adımına geçerek banka veya kredi kartı bilgileriyle işlemlerini tamamlayabiliyor.