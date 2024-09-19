  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Danıştay'dan yemek kartı için önemli karar
Takip Et

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Danıştay'dan yemek kartı için önemli karar

Danıştay uzun süredir devam eden yemek yardımı davasında nihai kararını duyurdu. Buna göre işverenlerin çalışanlarına yemek kartları aracılığıyla yaptığı yemek yardımları yeniden sigorta priminden muaf tutulacak. Peki bu kadar ne anlama geliyor?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor: Danıştay'dan yemek kartı için önemli karar
Takip Et

Geçmişte yemek kartlarıyla yapılan yardımlar ayni yardım olarak değerlendirilip prime esas kazanca dahil edilmiyordu. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2022 sonunda yayımladığı 2022/22 sayılı genelgeyle bu uygulamayı değiştirmiş ve günlük belirlenen sınırın üzerindeki yardımlardan sigorta primi alınmasını kararlaştırmıştı. Bu değişiklik, işverenler arasında tepkiye neden olmuş ve çalışanların yemek yardımı miktarlarını sınırlamıştı.

Yemek yardımlarında prim muafiyeti geri geldi

Milliyet Gazetesi'nden Cem Kılıç'ın haberine göre danıştay, söz konusu genelgenin yemek kartlarıyla ilgili maddelerinin, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na aykırı olduğuna hükmederek iptal kararı verdi. Böylece yemek yardımlarının sigorta primine tabi tutulmaması yönündeki eski düzenleme yeniden yürürlüğe girdi.

İptal kararı i̇şverenleri rahatlattı

Bu karar, işverenlerin yemek yardımlarında ek prim maliyetiyle karşılaşmaksızın çalışanlarına daha fazla destek sunabilmesinin önünü açtı. 

 

SGK’dan yeni düzenleme bekleniyor

Danıştay’ın iptal kararına uyumlu olarak SGK’nın da yeni bir genelge hazırlığı içerisinde olduğu ifade ediliyor. İptal kararı, genelgeye karşı yapılan tüm işlemleri ortadan kaldırarak, eski hukuki duruma geri dönüşü sağladı. 

Konut alacaklar dikkat: Fiyat ve satışta dikkat çeken değişim! Konutta fırsat zamanı mı?Konut alacaklar dikkat: Fiyat ve satışta dikkat çeken değişim! Konutta fırsat zamanı mı?Ekonomi
Mahkeme karar verdi: Kira tespitinde yapay zeka devrede' 'İlk kez böyle bir karar gördüm'Mahkeme karar verdi: Kira tespitinde yapay zeka devrede' 'İlk kez böyle bir karar gördüm'Ekonomi
Bankalardan faiz indirimi fiyatlamasıBankalardan faiz indirimi fiyatlamasıEkonomi

 

Ekonomi
Net UYP temmuzda 357,7 milyar dolar açık verdi
Net UYP temmuzda 357,7 milyar dolar açık verdi
DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu'dan zam tepkisi: Ücretler baskılanarak enflasyon düşürülmez
Arzu Çerkezoğlu'dan zam tepkisi: Ücretler baskılanarak enflasyon düşürülmez
JPMorgan: Enflasyon kontrol altına alınırsa çok daha iyimser olacağız
JPMorgan: Enflasyon kontrol altına alınırsa çok daha iyimser olacağız
Kartlı harcamalarda dikkat çeken artış!
Kartlı harcamalarda dikkat çeken artış!
Ticaret Bakanlığı'ndan yılın ilk 8 ayında rekor ceza!
Ticaret Bakanlığı'ndan yılın ilk 8 ayında rekor ceza
4 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek
4 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi için ihale düzenlenecek