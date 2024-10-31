Milyonlarca katılımcıyı ilgilendiriyor: BES'te kesintiler azaltılacak... Finans liseleri geliyor

Cumhurbaşkanlığı'nın 2025 yılı programında eylül sonu itibarıyla BES katılımcı sayısının yaklaşık 9,3 milyon kişiye, fon büyüklüğünün 1.058,3 milyar TL’ye, sistemin verdiği emekli sayısının da 322 bin 311 kişiye ulaştığı yer aldı. Aynı tarih itibarıyla Otomatik Katılım Sistemi (OKS) kapsamındaki çalışan sayısı yaklaşık 7,5 milyon kişiye, fon büyüklüğü ise 77,6 milyar TL’ye ulaştı. BES ve OKS toplam fon tutarı ise 1.135,9 milyar TL oldu.

Cumhurbaşkanlığı'nın programında yurt içi tasarrufların artırılması ve artan tasarrufların öncelikli sektörler ve üretken alanlardaki yatırımların finansmanına yönlendirilmesinin amaçlandığı belirtilerek 2025 yılına yönelik hedefler şöyle sıralandı:

BES’te yapılan kesintiler sadeleştirilecek ve azaltılacak

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre BES daha cazip hâle getirilerek fon tutarı ve katılımcı sayısı artırılacak, OKS, işveren katkısını içerecek şekilde geliştirilecek ve fon çeşitliliği sağlanacak. BES’te yapılan kesintiler sadeleştirilecek ve azaltılacak. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı 25 yaş altı öğrencilerin BES’e katılımlarını ve sistemde kalmalarını teşvik edici uygulamalar hayata geçirilecek.

Aile bütçesi yönetimine destek

Finansal okuryazarlığın artırılması ve finansal tabana yayılma amacıyla hane halkı ve firmalarda tasarruf yapma farkındalığı sağlanacak ve finansal tasarruf araçlarına, aile bütçesi ve risk yönetimine yönelik bilgi düzeyi dijital platformlar da kullanılarak artırılacak. Bu kapsamda aile bütçesi yönetimi, tasarruf ve yatırım araçları ile risk yönetimi konularında danışmanlık ve eğitim hizmeti verilecek. Finansal Okuryazarlık Portalı ücretsiz bir şekilde kullanıma açılacak.

Finansal okuryazarlığın artırılması için sosyal medya platformlarıyla da bütünleşik bir yapıda kolay anlaşılabilir, etkileşimli ve hedef kitleye göre kişiselleştirilebilir içeriklerin sunulduğu dijital bir platform oluşturulacak.

Finans liseleri geliyor

Gençlerin ve çocukların tasarruf ve yatırım konularında bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla sosyal medya dâhil olmak üzere iletişim araçlarından ve rol modellerden faydalanılacak. Finansal bilginin tabana yayılmasına katkı sağlamak amacıyla Finans Akademisi ile Sermaye Piyasaları ve Finans Lisesi kurulacak.