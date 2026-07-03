Milyonlarca memur ve emekli için kritik gün: Temmuz zammı bugün belli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri, memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacağı maaş zamlarını kesinleştirecek.

İlk beş aylık enflasyon verileri ise zam oranlarının önemli bölümünü şimdiden ortaya koyarken, nihai artış oranı haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte belli olacak.

Yılın ilk beş ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 16,61 arttı. Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için temmuz ayında uygulanacak zam oranı en az yüzde 16,61 olarak kesinleşmiş durumda. Nihai artış oranı ise haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte netlik kazanacak.

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı verilecek

Memur ve memur emeklilerinin maaş zamları, toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşimiyle hesaplanıyor. Yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam alacak olan memur ve memur emeklilerine, ilk altı aylık enflasyonun bu oranı aşması halinde oluşacak enflasyon farkı da eklenecek.

İlk beş aylık enflasyon verilerine göre yapılan hesaplamalara göre ise memur ve memur emeklilerinin temmuz ayında alacağı zam oranı şimdiden yüzde 12,41'e ulaşmış durumda. Nihai oran, haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

Sosyal yardım ödemeleri de zamlanacak

Memur maaş katsayısındaki artış, yalnızca memur ve emekli maaşlarını değil, birçok sosyal yardım ödemesini de doğrudan etkileyecek. Memur maaş katsayısına bağlı olarak hesaplanan engelli aylıkları, evde bakım yardımları ve 65 yaş aylıkları da yeni katsayı doğrultusunda zamlanacak.

Böylece temmuz ayında belirlenecek artış oranı, yaklaşık 2 milyon sosyal yardım yararlanıcısıyla birlikte toplamda 25 milyona yakın vatandaşı doğrudan ilgilendiren geniş kapsamlı bir düzenleme niteliği taşıyacak.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentisi ne?

TÜİK'in bugün açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisi öncesinde, 17 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketinin sonuçları da paylaşıldı. Ankete göre ekonomistlerin haziran ayına ilişkin aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 1,04 olarak hesaplandı.

Bu tahminin gerçekleşmesi halinde, mayıs ayında yüzde 32,61 seviyesinde bulunan yıllık enflasyonun haziran ayında yüzde 32,17'ye gerilemesi bekleniyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29 olarak öngörüldü.