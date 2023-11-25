Milyonlarca sürücüyü ilgilendiriyor: Maliyeti 400 TL, zararı 30 bin TL'yi buluyor

Kış aylarında araçlarda donma olaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte sürücüler kışlık bakımlarını yaptırmak için sanayinin yolunu tuttu. Kış aylarında araçların vazgeçilmez takviyesi olarak bilenen 400 liralık antifrizi kullanmayan sürücüleri ise 30 bin liralık masraf bekliyor.



Elazığ Sanayiciler Sitesi'nde faaliyet gösteren araç bakım ustası Erhan Ulukaya, araçların mutlaka kışlık bakımlarının yapılması gerektiğini yapılmadığı taktirde daha fazla masrafla karşılaşacaklarının altını çizdi.



Sanayide aşırı bir yoğunluk olduğunu kaydeden Erhan Ulukaya, “Gördüğümüz kadarıyla antifriz değiştirmeyen araçlarda önemli derecede maliyet çıkıyor. Hava şartları gece eksi derecelere düşüyor. Aracın içerisinde normal su olduğu zaman donma yapıyor bu da ister istemez motor içerisinde su dolaşan yerlere, zarar veriyor. Maliyeti 400 lira olan antifriz değişimini yapmadıkları taktirde aracın motor üst kapağı sökülüyor hortumlarda çürüme oluyor ekstra olarak LPG’li araçlarda hortumlarda çatlaklar meydana geliyor. Bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman antifriz yaz kış demeden aracın içerisinde olması gerekiyor" dedi.

Ulukaya şunları kaydetti:

400 liradan kaçana 30 bin liraya kadar masraf

"400 liralık masraftan kaçıyorlar ama daha fazla maliyete neden oluyor. 400 liralık antifrizden kaçmaları demek minimum üst kapağın sökülmesine neden oluyor bu da el emeğiyle beraber 25-30 bin lirayı buluyor. Buraya gelen araçların genel kontrollerini yapıyoruz. Kışlık bakımlarını komple gözden geçiriyoruz. Antifriz yaz kış olmaksızın araçların içerisinde bulundurduğumuz zaman motor bloğunda meydana gelecek paslanmaları engelliyor. Araçların kışlık bakımlarında aracın yapına bıkıyoruz eğer kirliyse veya kilometresi gelmişse değiştiriyoruz. Antifrizin fiyatı ise 400 liraya satılıyor."