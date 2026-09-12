Milyonları ilgilendiren emsal haftalık tatil kararı: Haftalık tatil ücreti iki kez alınır mı?

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme olarak değerlendirdi. Kararla birlikte, hafta tatilinde çalışan işçinin aynı çalışma süresi için hem hafta tatili hem de fazla mesai ücreti almasının önüne geçildi.

İşçi alacakları için dava açtı

Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren bir kaynak ustası, İş Mahkemesi’ne başvurarak kıdem ve ihbar tazminatının yanı sıra yıllık izin, fazla çalışma, ulusal bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücretlerinin ödenmesini talep etti.

İşçi, iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız şekilde feshedildiğini ve çalıştığı süre boyunca yıllık izinlerini kullanmadığını ileri sürdü.

Mahkeme işçiyi haklı buldu

Davalı işveren ise iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, işçinin fazla mesai yapmadığını ve yıllık izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi.

İş Mahkemesi, işveren tarafından yapılan feshin haksız olduğuna hükmederek işçinin kıdem ve ihbar tazminatı taleplerini kabul etti. Çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin taleplerin de hak edildiğine karar vererek davayı kısmen kabul etti.

Kararın istinafa taşınmasının ardından Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak yeniden hüküm kurdu ve davanın kabulüne karar verdi.

Yargıtay’dan dikkat çeken karar

Davalının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin önüne geldi.

Yargıtay, işçinin hafta tatili ücretinin ayrıca talep edildiğine ve mahkeme tarafından bu talebin hüküm altına alındığına dikkat çekti. Daire, haftanın yedi günü çalışmanın kabul edilmesi halinde hafta tatiline denk gelen 7,5 saatlik çalışmanın ayrıca değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Aynı çalışma için iki kez ödeme yapılamayacak

Yargıtay kararında, aynı çalışma süresi için hem hafta tatili hem de fazla çalışma ücreti ödenmesinin mükerrer ödemeye yol açacağı vurgulandı.

Bu nedenle, çalışılan hafta tatili gününe denk gelen 7,5 saatlik sürenin fazla çalışma hesabından çıkarılması gerektiği belirtildi. Yargıtay, bu husus gözetilmeden verilen kararı hatalı bularak bozdu.

Kararla birlikte, hafta tatilinde çalışan işçinin aynı 7,5 saatlik çalışma için hem hafta tatili hem de fazla mesai ücreti almasının mümkün olmayacağı yönünde önemli bir emsal ortaya çıktı.