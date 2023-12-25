Milyonları ilgilendiriyor: Kiralarda yüzde 25 zam sınırı sona erecek mi, uzatılacak mı?

Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının uzatılmaması gündemde. 2024 yılı temmuz ayında yürürlüğü bitecek olan düzenlemede yeniden süre uzatımına gidilmeyeceği öne sürülüyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, süre bitiminde yüzde 25 sınırının kesin olarak kaldırılacağına ilişkin haberlere düzeltme geçti. Başkanlığın açıklamasında, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda, "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiğine dikkat çekildi ve bu sözlerin düzenlemenin kesin olarak uzatılmayacağı anlamına gelmediği belirtildi.

NTV’nin haberine göre, ev sahipleri tarafından yapılan fahiş kira artışlarının önüne geçilmesi için, 2022 yılında önlem amaçlı olarak düzenlemeye gidilmiş ve 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira zammı sınırlaması getirilmişti. Süre daha sonra 2024 yılı temmuz ayına kadar uzatıldı.

Son olarak düzenleme, 15 Temmuz 2023 tarihinde ve 32249 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 02.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’na konut kira sözleşmelerinde kira artış oranının sınırlı olduğuna dair eklenen Geçici Madde 2 hükümleri doğrultusunda yüzde 25’lik kira artış oranı 1 Temmuz 2024’e kadar devam edecek.

Düzenlemeye göre, 2 Temmuz 2023 tarihinden 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilenecek kiralamalara tabi olan konut kira sözleşmelerinde kira artışları, bir önceki yıl kira tutarının yüzde 25'ini geçemeyecekti. Söz konusu üst limit, geçici madde olarak düzenlendiğinden süre bakımından sonradan bir uzatma olmazsa, 2 Temmuz 2023 ila 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmakla birlikte bu süre zarfındaki kira artışlarını ele alıyor. Kira artışlarında, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) değişim oranının uygulanması için bir önceki kiralama yılına ilişkin TÜFE değişim oranının, 12 aylık ortalamaya göre yüzde 25'in altında olması gerekiyor. Kira artışının kanunda öngörülen miktarı geçmesi durumunda, aşan miktar geçersiz sayılacaktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı” iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Düzenlemeyle ilgili karar alınmadı

Açıklamada şunlar yer aldı:

"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024’te sona erecek olan düzenlemeye ilişkin sorulan soruya yanıt olarak Bakan Şimşek, düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini ifade etmiştir.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarında düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmamış olmakla beraber, Bakan Şimşek’in kamuoyuna resmi bir açıklaması da bulunmamaktadır."