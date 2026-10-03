Milyonların gözü bu veride: Eylül ayı enflasyonu pazartesi günü açıklanacak

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Gözler eylül ayı enflasyonunda

TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi, yılın ikinci yarısındaki enflasyon görünümüne ilişkin önemli göstergelerden biri olacak.

Açıklanacak rakamla birlikte tüketici fiyatlarında eylül ayında yaşanan değişim ve yıllık enflasyon oranı netleşecek.

Ağustos ayında enflasyon yüzde 31,51 olmuştu

TÜFE, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,84 artış göstermişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,51 olarak gerçekleşmişti.

Ağustos itibarıyla TÜFE, yılın aralık ayına göre yüzde 22,07, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,79 yükselmişti.

Piyasalar, pazartesi günü açıklanacak eylül ayı verisiyle birlikte enflasyonun seyrine ilişkin yeni tabloyu takip edecek.