Miras taşınmazlarının satışında yeni dönem: Öncelik ailede olacak

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Ticaret Bakanlığı, emlak alanında iki önemli düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bunlardan ilki miras kalan taşınmazın aile içinde satılması sürecinin yarattığı sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik oldu.

Eski düzenlemede satışın aile fertlerinin tamamı tarafından kabul edilmesi gerekiyordu. Bir kişi bile onay vermezse gönüllü satış yapılamıyordu. Zaman zaman davalara konu olan bu durum için yeni bir önlem alındı.

İcra İflas Kanunu'nun 114'üncü maddesi değiştirildi. Yeni düzenlemeyle mirasçılar ortaklıklarına son vermek isterlerse satış ilk önce aile içine yapılacak. Satış öncesi fiyat eksper tarafından belirlenecek.

Sosyal medyada emlak ilanı

Emlak alanındaki diğer düzenleme ise sosyal medyadaki ilanlar için yapıldı.

Bir süredir emlakçıların sosyal medyada ilan paylaşımı yapması yasaktı. Ticaret Bakanlığı, yetki alınan konutlar için istisna getirdi.

Yetkili kişiler, elektronik ilan doğrulama sistemi ile uyumlu ilanları sosyal medyadan paylaşabilecek.