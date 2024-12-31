Mısır Çarşısı'nda yılbaşı alışverişi yoğunluğu: Kuruyemiş fiyatları cep yakıyor
Yılbaşı hazırlıkları için Mısır Çarşısı’na gelen İstanbullular, yılbaşı sofralarına lezzet katacak ürünlere büyük ilgi gösterdi. Kuruyemişten lokuma, şekerlemelerden kahveye kadar geniş bir ürün yelpazesiyle karşılaşan alışveriş yapanlar, kuruyemiş fiyatlarının 700 TL ile 3.500 TL arasında değiştiğini gördü.
Yılbaşına saatler kala yeni yılı evlerinde karşılamak isteyen İstanbullular, alışveriş için Mısır Çarşısı’na akın etti. Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan kuruyemişler, lokumlar, şekerlemeler ve taze çekilmiş kahveler en çok tercih edilen ürünler oldu.
Kuruyemişler yoğun ilgi gördü
Çarşı esnafı, özellikle kokteyl kuruyemişlerin yoğun ilgi gördüğünü belirtirken, fiyatların ürün kalitesine göre değişkenlik gösterdiğini söyledi. Kuruyemiş fiyatlarının kilosu 700 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişiyor. Çarşı esnaflarından Ahmet Başaran, fıstık, fındık, badem, ceviz ve kajudan oluşan karışımların ortalama kilogram fiyatının bin TL civarında olduğunu belirtti.
Fiyatlarda yüzde 20-30 artış
Başaran, geçen yıla göre fiyatlarda yüzde 20-30 oranında artış olduğunu ifade ederek, “Mısır Çarşısı genellikle yüksek fiyatlarla bilinir, ancak kaliteye göre fiyatlarımız oldukça uygun” dedi.