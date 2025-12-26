Mısır fiyatları dipten dönüyor, gözler 2026’da

EVRİM KÜÇÜK

Rekor seviyelere ulaşan küresel mısır üretimi, 2025 yılı boyunca fiyatlar üzerinde belirgin bir baskı oluşturdu. Ancak piyasalarda odak, giderek 2026/27 sezonuna kayıyor. Analistler, mevcut arz bolluğunun ardından gelecek sezonda yaşanabilecek daralmanın mısır fiyatlarına daha sağlam bir zemin sunabileceğini değerlendiriyor.

Chicago Ticaret Borsası’nda (CBOT) mısır fiyatları son haftalarda yılın dip seviyelerinden toparlanarak kile başına 4,50 dolara yükseldi. Son bir ayda yaklaşık yüzde 4,5 artan fiyatlar, yıl içindeki kayıpların büyük bölümünü telafi etti ve yıl başına göre sadece yüzde 1,5 aşağıda seyrediyor. Bu toparlanmada Ukrayna sevkiyatlarının geçen sezonun temposunun altında kalması, Brezilya’da etanol üretimi kaynaklı iç talebin güçlenmesi ve olası bir La Niña’ya bağlı hava riskleri etkili oldu. Buna karşın, küresel arz fazlası fiyatlardaki yükselişi sınırlamayı sürdürüyor.

ABD hasadı arz baskısını canlı tutuyor

ABD, 2025/26 sezonunda tarihinin en büyük mısır hasatlarından birine hazırlanıyor. Çin ile artan ticaret gerilimleri nedeniyle soya fasulyesi ekim alanlarını daraltan çiftçilerin mısıra yönelmesi, rekor verimle birleşerek ABD üretimini 425 milyon tonun üzerine taşıyacak. Bu büyük hasat, sezonun yaklaşık 55 milyon tonluk yüksek bir stok seviyesiyle kapanmasına yol açacak. Bu seviye, ABD iç piyasasında arz baskısını artırırken CBOT fiyatları üzerindeki aşağı yönlü etkiyi 2026’nın ilk aylarına kadar canlı tutabilir.

Küresel denge şimdilik rahat

Bununla birlikte, ABD’deki artışın bir bölümü Avrupa Birliği ve Brezilya’daki üretim düşüşleriyle dengeleniyor. AB’de mısır üretiminin ekim alanlarındaki daralma nedeniyle yüzde 5,5 düşüşle 55,8 milyon tona gerilemesi, Brezilya’da ise üretimin geçen sezonun yüksek seviyelerinin ardından yaklaşık yüzde 2 azalarak 133 milyon tonun biraz üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Asıl sıkılaşma 2026/27’de

Piyasanın asıl daralmasının 2026/27 sezonunda yaşanacağı öngörülüyor. Mevcut projeksiyonlar, küresel arz açığının yaklaşık 39 milyon tona ulaşacağını ve stokların 260 milyon tonun altına gerileyeceğini gösteriyor. Stok-kullanım oranının yüzde 20’ye düşmesi, mısır fiyatları açısından daha destekleyici bir zemin oluşturabilir. ABD ile Çin arasında olası bir ticaret anlaşması, çiftçilerin yeniden soya fasulyesine yönelmesine ve mısır ekim alanlarının daralmasına yol açabilir.

Asya mısır ticaretinde dengeler yeniden kuruluyor

Küresel arzın bol olması, 2026 yılında Asya’nın mısır ithalatını desteklemeye devam edecek. Ancak ticaret akışları, Çin’in geri çekilmesi ve Güneydoğu Asya’daki talep yapısındaki değişimle yeniden şekilleniyor.

Çin’in ithalatında sert gerileme

Çin’in 2026 yılında kendi kendine yeterliliğe doğru ilerleyişini sürdürmesi bekleniyor. S&P Global tarafından yapılan projeksiyonuna göre Çin’in 2025-26 pazarlama yılında mısır ithalatı 5 milyon ton seviyesinde öngörülüyor. Bu rakam, 2024-25 sezonundaki 1,8 milyon tonun üzerinde olsa da 2023-24’teki 23,5 milyon tonluk rekorun oldukça altında kalıyor. Yerli üretimin 297 milyon tona ulaşması, artan talebi büyük ölçüde karşılıyor.

Japonya ve Güney Kore, Amerikan mısırına yöneldi

2025’te ithalatta yaşanan sert düşüşün ardından gelen bu sınırlı toparlanma, Asya ticaretinde boşluklar yarattı. ABD-Çin ticaretinin azalmasıyla birlikte ABD menşeli fazla arz, Güney Kore ve Japonya gibi pazarlara yöneldi. Güney Kore, 2025’in ilk on ayında mısırının yaklaşık %67’sini ABD’den temin ederek önceki yıllara kıyasla belirgin bir yön değişimi sergiledi. Japonya’da ise ithalatın 2025-26 sezonunda yüzde 3,2 artarak 16 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Vietnam ve Filipinler’in talebinde artış görülüyor

Güneydoğu Asya’da talep artışı daha sınırlı seyrediyor. Vietnam’ın mısır ithalatının yüzde 5,8 artışla 12,7 milyon tona, Filipinler’in ise yüzde 17 artışla 1,85 milyon tona çıkması öngörülüyor. Buna karşın Endonezya’da ithalatın, sanayi kaynaklı tüketimin azalmasıyla yüzde 1,6 düşmesi bekleniyor.

Yemlik buğday ile rekabet artıyor

Önümüzdeki dönemde Asya mısır piyasasında en önemli risk unsurlarından biri, yemlik buğdaydan gelen rekabet olacak. Avustralya ve Arjantin’de güçlü buğday arzı, özellikle fiyat hassasiyeti yüksek Güneydoğu Asya pazarlarında mısırın payını sınırlayabilir.