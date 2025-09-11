  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Mısır ile Tunus ticaret hedefini yükseltti
Takip Et

Mısır ile Tunus ticaret hedefini yükseltti

Mısır ve Tunus, iki yıl içinde ticaret hacmini 500 milyon dolardan 1 milyar dolara çıkarma hedefiyle Kahire’de yapılan oturumda çeşitli mutabakat zabıtları imzaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mısır ile Tunus ticaret hedefini yükseltti
Takip Et

Resmi açıklamalara göre, başkent Kahire'de Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli ve Tunuslu mevkidaşı Sara Zaferani'nin başkanlığında 18. Mısır-Tunus Ortak Yüksek Komitesi oturumu yapıldı.

Mısır Başbakanı Medbuli, oturumdaki konuşmasında, ülkesinin iki yıl içinde Tunus ile ticaret hacmini iki katına çıkararak bir milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirtti.

Medbuli, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaret işbirliğinde kaydedilen ilerlemeye rağmen, bu hedefe ulaşmak için farklı sektörlerde birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Tunus Başbakanı Zaferani de Kahire'de düzenlenen Mısır-Tunus İş Forumu'nun açılışında yaptığı konuşmada, mevcut ticaret hacminin istenilen seviyenin altında kaldığını belirterek, ekonomik ilişkilerin iyileştirilmesi için her iki taraftan bakanlar ve uzmanlar arasında daha yoğun toplantılar yapılması çağrısında bulundu.

Görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında ise Medbuli, Filistin meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medbuli, Filistinlilerin yerinden edilmesini reddettiklerini ve 4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasını desteklediklerini yineledi. Medbuli ayrıca İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısını da kınadı.

Tunuslu mevkidaşıyla, Libya'da istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasının gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını, çözümün öncelikle Libya'nın kendi iç politikası olması ve dış müdahalelere yer vermemesi gerektiğini vurgulayan Medbuli, Libya topraklarının birliğini ve istikrarını sağlayacak seçim şartlarının ve diğer faaliyetlerin hayata geçirilmesi konusunda Libya halkını desteklediklerini ifade etti.

Görüşmelerde sağlık, gençlik ve spor, ekonomik kalkınma, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve dış ticaret alanlarında çok sayıda mutabakat zaptı imzalandı.

 

Doğu Marmara Tarım ve Hayvancılık fuarı Kocaeli’de gerçekleştiDoğu Marmara Tarım ve Hayvancılık fuarı Kocaeli’de gerçekleştiŞehirler

 

Borsanın gözdeleri için beklentiler değişti: TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar, Pegasus...Borsanın gözdeleri için beklentiler değişti: TÜPRAŞ, Petkim, Aygaz, Otokar, Pegasus...Ekonomi

 

Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün hesaplara yatıyor
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni piyasa beklentilerinin altında kaldı
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
TESK Başkanı Palandöken’den bankalara çağrı: Esnaf kredi faizleri hâlâ sabit, indirim şart
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
İstanbul'da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla 73 bin konut dönüştürüldü
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
Fındık fiyatları rekor kırıyor! 50 randıman 300 TL’ye çıktı
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!
TMO ihaleyle 18 bin ton ayçiçek yağı aldı!