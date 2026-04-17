Ticaret Bakanlığı: Mısırda 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1005.90.00.00.19 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) mısır yüzde 5 gümrük vergisiyle ithal edilebilecek. Tarife kontenjanı 20 Nisan-31 Temmuz 2027 tarihleri arasında geçerli olacak. Tarife kontenjanı dışında kalan ürün için yürürlükteki vergi oranları uygulanacak.

Mısır ithalatına getirilen tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin tebliğ de aynı Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre bir belge karşılığında en fazla 8 bin tonluk ithalat yapılabilecek.

Düzenlemeye ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüketici ve üretici refahını birlikte gözetecek biçimde ticaret politikasının tüm araçlarının etkin bir şekilde kullanıldığı bildirildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talebi üzerine temel tüketim maddelerinden olan kanatlı üretiminde önemli girdi olan ve bazı gıda ürünlerinin imalatında kullanılan mısır ile ilgili tarife kontenjanı açıldığı bildirildi.

Yem sektöründe artan tüketim ve uluslararası gelişmelerin de etkisiyle dünya fiyatlarında yaşanan yükseliş eğiliminin de dikkate alındığı belirtilen açıklamada tarife kontenjanının, arz talep dengesi ve yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarda yani 3 milyon ton olarak açıldığı belirtildi.

Uygulamanın, Türkiye’de hasat başlamasından 1 ay önce sona ereceği bildirilirken, bu tarihten itibaren verginin yine yüzde 130 olarak devam edeceği kaydedildi.