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Mısır ithalatına 2024 yılı sonuna kadar geçerli yüzde 5 gümrük vergili kota tanımlandı

Cumhurbaşkanı kararıyla mısır ithalatına yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere 1 milyon ton yüzde 5 gümrük vergili tarife kontenjanı (kota) tanımlandı.

Haber Merkezi
Reuters
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Mısır ithalatına 2024 yılı sonuna kadar geçerli yüzde 5 gümrük vergili kota tanımlandı
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Mısır ithalatına tanımlanan tarife kontenjanının dağıtımına ilişkin esasları belirleyen tebliğ de söz konusu karar ile birlikte Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mısır ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına ilişkin tebliğe göre, tarife kontenjanının dağıtımı beyanname sırasına göre tahsis yöntemi ile yapılacak. Gümrük beyannamesinin tescili esnasında ilgili muafiyet kodunun seçilmesi suretiyle tarife kontenjanından yararlanılacağının beyan edilmesi başvuru niteliğinde olacak. Bir gümrük belgesi kapsamında en fazla 10,000 ton kota kullanılabilecek.

Ticaret Bakanlığı karara ilişkin, "Anılan düzenleme ile mısır üreticisi çiftçimizin zarar görmeyeceği, mısırda arz-talep dengesini sağlayacak ve gıda sektöründe oluşabilecek spekülatif fiyat hareketlerine karşı tüketiciyi koruyacak şekilde, mısırda yerli üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığı miktarın sadece 1 milyon tonluk kısmı için 31 Aralık 2024 tarihine kadar kullanılmak üzere %5 oranında gümrük vergili tarife kontenjanı açılmıştır" dedi.

Bakanlık açıklamasına göre ilgili dönemde 1 milyon tonun üzerinde ithalatta gümrük vergisi %130 oranında uygulanmaya devam edilecek.

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