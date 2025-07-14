Mısır ithalatında tarife kontenjanı kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar ile mısır ithalatında, 31 Temmuz 2025'e kadar kullanılmak üzere 500 bin tonluk tarife kontenjanı uygulanacak.

Kararla, mısır ithalatı 1005.90.00.00.19 gümrük tarife cetvelindeki pozisyondan gerçekleştirilecek. 500 bin tonluk mısır ithalatında uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı "yüzde 0" olacak.

Mayıs ayında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açılmıştı

1 Mayıs'ta yayımlanan Resmi Gazete kararı ile Ticaret Bakanlığı, et üretiminde önemli yer tutan hayvan yemi girdilerinden mısırda, arz güvenliği ve fiyat artış riskini önlemek için ithalatta 30 Haziran'a kadar geçerli olmak üzere 1 milyon tonu aşmayacak bir tarife kontenjanı belirlemişti.