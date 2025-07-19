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Mısır menşeli granit ithalatına damping önlemi uygulanacak

Mısır menşeli granit ithalatına yönelik dampinge karşı kesin önlem uygulanması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
AA
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Mısır menşeli granit ithalatına damping önlemi uygulanacak
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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle Mısır menşeli "granit" ürününe yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu, söz konusu ürün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında zarara neden olduğu tespit edildi.

Ulaşılan tespitleri değerlendiren İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu'nun kararı ve Ticaret Bakanı'nın onayıyla söz konusu eşyanın Türkiye'ye ithalatında dampinge karşı kesin önlemlerin uygulanmasına karar verildi.

Buna göre, Mısır'dan yapılan granit ithalatında firmalara göre değişmekle birlikte CIF bedelinin yüzde 49'u, 55'i ve 66'sı oranında dampinge karşı kesin önlem uygulanacak.

 

 

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