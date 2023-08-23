'Mısır üreticisi 8 bin lira fiyat bekliyordu'

ANKARA (EKONOMİ) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır taban fiyatında, üreticinin beklentisinin en az 8 bin lira olduğunu belirterek, üretim maliyetinin bir önceki yıla göre katlandığını kaydetti. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıl 5 bin 700 lira olan alım fiyatının bu yıl sadece 300 lira artarak 6 bin lira olarak belirlenmesinin, üreticilere mısır ekmeyin mesajı olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, mısır alım fiyatının 6 bin lira olarak belirlenmesine rağmen tüccarın mısırı 5 bin liradan aldığını belirterek, lisanslı depoların bir kısmı dolu olduğu için üreticilerin mısırı depolara dökemediğini söyledi. Türkiye’de mısır üretiminin 8,5 milyon ton olacağının tahmin edildiğini ve bu rakamın geçen yıl ki üretim miktarına denk geldiğini anlatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ancak mısır ithalatı bu yıl yüzde 41,8 oranında arttı. Hasadın devam etmesi ve ürün arzının yüksek olması nedeniyle üretici mısır alıcısı bulmakta zorlanmaktadır” dedi.

Mısırın kullanım alanlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hayvan yeminden, işlenmiş gıdalardaki mısır şurubuna, enerji kaynaklarından temel gıdalarda kullanımına kadar çok geniş yelpazede kullanılan mısırın kullanım miktarı giderek artmaktadır. Ülkemiz bu bağlamda da ithalat yapmaktadır. Yerli üretici sorunlarla boğuşmaktadır. Girdi maliyetleri yanında kuraklıkta bazı bölgelerde verim kaybına neden olmuştur. Başta gübre ve arşı arkası kesilmeyen mazot zamları çiftçi canına tak ettirmiştir. Birde düşük taban fiyatları çiftçiyi kaygılandırmaktadır enflasyon düşürmek adına düşük taban fiyat uygulaması üretimi de düşürmesi durumunda dışa bağımlı ,ithalatçı anlayış her alanda yaygınlaşacak ve yerli üretim büyük darbe alacaktır” dedi.